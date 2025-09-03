Skolēniem piedāvā trenēties boksā

Bezmaksas boksa treniņus interešu izglītības ietvaros skolēniem Ogrē jau otro gadu piedāvā boksa treneris Gatis Skuja. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās Ogres Tuvcīņas skolā, Meža prospektā 9, un piektdienās sporta arēnā «Ogre». Treniņi būs trīs dažādās vecuma grupās – no 1. līdz 4. klasei, no 5. līdz 9. klasei, kā arī 10.–12. klašu audzēkņiem. Treneris aicina uz nodarbībām ikvienu, kurš vēlas izmēģināt savas spējas boksa lauciņā. Konkrētā boksa apgūšanas programma ir izstrādāta, lai veicinātu bērnu un jauniešu vispārējo fizisko sagatavotību, mācītu boksa tehniku. Programmas ietvaros bērni un jaunieši kļūs fiziski spēcīgāki, disciplinētāki, veselīgāki un pārliecinātāki par savām spējām.
Gatis Skuja arī paskaidro, ka pirms kāpšanas ringā un boksēšanās savā starpā katram topošajam bokserim ir nepieciešams iziet apmācības periodu. Jaunākās vecuma grupas dalībniekiem treniņi ir vērsti uz bērnu vispārīgu fizisko attīstību un boksa tehnikas apguvi. Vēlāk katrs pats var izvēlēties – turpināt trenēties, nepiedaloties treniņcīņās, vai tomēr izmēģināt savus spēkus, boksējoties ar daļēju vai pilnu kontaktu. Apmācību ilgums līdz kāpšanai ringā atkarīgs no katra skolēna individuālajām spējām, kā arī no viņa uzcītības un neatlaidības.