Piektdiena, 24.04.2026 15:47
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Piektdiena, 24. aprīlis, 2026 13:34

Jauni čempioni: Ikšķile pārsteidz Skolu orientēšanās kausā

OgreNet
Jauni čempioni: Ikšķile pārsteidz Skolu orientēšanās kausā
Piektdiena, 24. aprīlis, 2026 13:34

Jauni čempioni: Ikšķile pārsteidz Skolu orientēšanās kausā

OgreNet

Jau 11. reizi aizvadītas tradicionālais Latvijas Skolu orientēšanās kausa sacensības, kurās dalībai Mežaparka Lielajā estrādē bija pieteikušās 79 skolas ar 623 dalībniekiem. Labākās skolas titulu pirmo reizi izcīnīja Ikšķiles vidusskola, bet skola ar lielāko dalībnieku skaitu šogad bija Ādažu vidusskola, informē organizatori.

Skolu kauss jau tradicionāli nav tikai sacenšanās citam ar citu, bet arī iespēja iepazīt un apgūt orientēšanās sporta nianses, iepazīt jaunus draugus, atbalstīt citam citu un aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā. Turklāt paralēli sacensībām izglītojošu informāciju par sava darba specifiku sniedza Latvijas Skolu kausa sadarbības partneri – "Latvijas Zaļais punkts", Zemessardze, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Robežsardze, "Rīgas meži", Jaunsardzes centrs un citi, kas skolu kausa dalībniekiem radīja iespēju piedalīties dažādās tematiskās aktivitātēs un konkursos.

Sacensībās 23. aprīlī vispirms notika kvalifikācijas skrējiens, kam sekoja pusfināls un fināls. Pirmo reizi sacensību vēsturē Skolu orientēšanās kausu virs galvas cēla Ikšķiles vidusskolas jaunie orientieristi, otrajā vietā ir Rīgas Centra humanitārā vidusskola, bet Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, kas līdz šim uzvarējusi jau trīs reizes, šoreiz gan trešā, vēsta organizatori.

Individuālajā vērtējumā vecākajā grupā (2006.—2009. gadā dzimušie) uzvarēja Latvijas izlases pārstāve Ilze Jumiķe no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, bet puišiem — Gustavs Ločmelis no Valmieras Viestura vidusskolas. No Ikšķiles vidusskolas individuālajā vērtējumā pirmo vietu savā grupā ieguva Gustavs Roze un Elēna Bremze.

