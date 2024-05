Skrituļslidošanas apmācība - profesionāļu rokās

Skrituļslidošanas popularitāte pasaulē ir liela un turpina pieaugt. Sporta kluba «Virsotne» vadītāja Jana Zvejniece uzskata, ka cilvēki skrituļošanu izvēlas tālab, ka tā ļauj būt aktīviem kopā ar ģimeni vai draugiem. Interesi par šo sportošanu audzēja arī nesen pārciestā kovida pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi, kad ilgstoši nedrīkstēja sportot zālēs. Tolaik izkristalizējās drošie sporta veidi, un viens no tiem bija skrituļslidošana. Daudziem, apgūstot šīs aktivitātes pamatus, skrituļošana iepatikās, un tāpēc arī pēc pandēmijas cilvēki arvien biežāk dod priekšroku šim sporta veidam.

Skrituļojot var mierīgi sarunāties, vērot apkārtni un baudīt dabu. Vienīgais nosacījums, lai skrituļošana varētu dot gaidīto efektu, ir veloceliņu esamība, kas dažās Latvijas pašvaldībās vēl joprojām rada problēmas. Taču Ogres novadā ir lieliski izveidota infrastruktūra, tādējādi šeit var atrast piemērotas vietas, kur no sirds izbraukāties ar skrituļslidām, vērojot skaisto dabu.

Kā uzsver Jana Zvejniece, skrituļslidošanai nepieciešamā fiziskā slodze ir ļoti viegli dozējama. Atšķirībā no spēlēm komandās, kur to dalībnieki nevar būt lēni un viņiem nereti jādarbojas uz pilnu jaudu, skrituļotāji var paši sev izvēlēties vēlamo slodzes līmeni. Iesācējiem tā vienmēr, protams, būs mazāka nekā jau trenētiem sportistiem. Skrituļojot ģimenei kopā ar bērniem, visi pēc nepieciešamības var viegli pielāgoties tādai slodzei un ātrumam, kurā ikviens var izbaudīt šo procesu.

Nodarbības novada bērniem

Šogad Ikšķilē, laukumā pie Peldu ielas 2, jau kopš aprīļa beigām tiek aizvadītas projekta «Droša skrituļslidošanas skola» bezmaksas nodarbības Ogres novada bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Galvenais uzdevums ir panākt, lai viņi apgūtu skrituļošanas pamatus. Šis projekts novadā darbojas jau trešo gadu, un to organizē sporta klubs «Virsotne» sadarbībā ar Ogres novada Sporta centru, bet atbalsta pašvaldība. Šogad izveidotas trīs apmācību grupas katrā ar 25 bērniem. «Kopumā katrā grupā paredzētas piecas nodarbības, kuru laikā bērni apgūst skrituļslidošanu,» paskaidro Jana Zvejniece. «Jau ir notikušas trīs no plānotajām, divas vēl būs.»

Interesentu skaits esot ļoti liels, taču grupas ierobežotā apjoma dēļ nevar iekļaut tajā visus gribētājus. «Lai nodarbība būtu produktīva un skrituļslidošanas apmācība sasniegtu savu mērķi – drošību, bērnu skaits ir limitēts,» uzsver Jana Zvejniece. «Tāpēc mēs strādājam tieši ar 25 bērniem katrā grupā, lai gan vēl tikpat gaidītāju ir rindā, cerot, ka varbūt pēdējā brīdī kādas vietas vēl atbrīvosies. Dalībnieku skaitu grupā nosaka pašas nodarbības kapacitāte un treneru daudzums, kas neatļauj vienlaicīgi apmācīt vairāk audzēkņu.»

Jāņem vērā arī tas, ka šīs nodarbības ir secīgas – no pirmās līdz piektajai, tāpat kā klases skolā, jo visas prasmes jāapgūst zināmā kārtībā. Tāpēc, teiksim, uz pēdējām nodarbībām nevarēs nākt kāds, kurš pierakstījies laikus, bet izlaidis pirmās. Tāpat arī uz nākamo gadu vēl nevar pieteikties, jo tas ir pārāk ilgs laiks, lai visu ieplānotu. Taču sporta kluba «Virsotne» vadītāja, pamatojoties uz lielo pieprasījumu, cer turpināt sadarbību ar Ogres novada Sporta centru un rīkot līdzīgas apmācības arī turpmāk.

Svarīga drošība

Bērnus apmācīt skrituļošanā var jau no sešu gadu vecuma, un to būtu vēlams darīt organizēti, treniņu grupās. Tas gan nenozīmē, ka vecāki paši nevar savām atvasēm šīs prasmes iemācīt. Taču jāņem vērā, ka skrituļošana prasa diezgan sarežģītu kustību koordināciju, tādēļ jaunajam censonim nepieciešama laba līdzsvara izjūta. Turklāt bērni nav vienādi – viens visu apgūst ātrāk, otrs to spēj tikai pāris gadus vēlāk, bet trešajam nesanāk vispār. Parasti profesionāliem treneriem izdodas iemācīt pareizāk un ātrāk, taču, ja bērns ir fiziski attīstīts un apķērīgs, arī vecāki var viņu pietiekami izskolot, it sevišķi, ja paši prot labi skrituļot. Tāpat jaunākajiem ģimenes locekļiem būs vieglāk iemācīties vajadzīgās prasmes, ja tās jau ir apguvuši vecākie brāļi vai māsas. Tiesa, jāņem vērā, ka viens ir mācēt skrituļot, bet otrs – darīt to droši. Tādēļ vēlams apgūt dažādas zināšanas, kas attiecas uz braukšanu ar skrituļslidām – drošu pārvietošanos, bremzēšanu un citas nianses.