Smaiļošana dod spēku un disciplinē

Jaunie smaiļotāji Kristofers Jaunbērziņš, Dāvis Cimmermanis, Rēzija Lavrinoviča, Dārta Levkāne, Edvards Jānis Tirzmalis un viņu treneris Juris Apters vēl šā gada sākumā saņēma balvu par sasniegumiem 2024. gadā, taču arī šovasar daudzi Ogres sportisti atzīmējās ar labiem panākumiem gan Latvijas čempionātā, gan citās sacensībās. Juris Apters atzīst, ka cīnās par visiem audzēkņiem. «Mums ir svarīgi izveidot no bērna labu cilvēku un tikai pēc tam – sportistu,» norāda Juris Apters. «Tie, kuri trenējas visvairāk, sasniedz arī vislabākos rezultātus, un šos smaiļotājus arī visi varēja redzēt minētajā apbalvošanā, jo viņi izcīnīja medaļas Latvijas čempionātos.»
Patlaban smaiļotāji Ogres novada Sporta centrā var trenēties no deviņu gadu vecuma. Savukārt bērniem, kuri netiecas uz augstiem sasniegumiem, ir iespēja apmeklēt nodarbības klubā. Juris Apters paskaidro, ka šāda iespēja noder arī tiem, kuri grib izprast, kas ir smaiļošana, ko tā piedāvā un vai viņiem pašiem šis sporta veids patīk. Ja laika gaitā šie bērni un jaunieši vēlas sasniegt vairāk, ir iespēja pāriet uz Sporta skolu, kur notiek biežāka un intensīvāka trenēšanās.
Juris Apters uzsver, ka smaiļotājiem attīstības ceļš tieši caur klubu ir izdevīgāks un vēlamāks risinājums. «Galvenā ideja ir sekojoša – bērniem, kuri varbūt vēl nav izlēmuši, vai vēlas trenēties smaiļošanā, ir iespēja atnākt un pamēģināt,» stāsta Juris Apters. «Nav obligāti uzreiz stāties Sporta skolā un apmeklēt visus treniņus. Protams, no sākuma viss jāizrunā ar treneri. Nereti bērni apmeklē Mūzikas vai Mākslas skolu, arī dažādus interešu izglītības pulciņus, tādēļ dalību klubā vienkāršāk apvienot ar pārējām nodarbībām. Trenējoties kluba režīmā, bērni var nākt fiziski izkustēties un smaiļot personīgā prieka pēc, kamēr Sporta skolā katru gadu jāsasniedz noteikti normatīvi gan vispārējās fiziskās sagatavotības, gan profesionālajā ziņā.»
Treneris arī norāda – ja jaunietis atnāk uz smaiļošanu 14–15 gadu vecumā, loģiski, ka viņš nevar sasniegt tādus rādītājus, kādus uzrāda sportisti, kuri jau vismaz pāris gadus intensīvi trenējušies. Tādā gadījumā ir iespēja apmeklēt nodarbības klubā, un, ja topošais sportists redz, ka spēj mērķēt augstāk un vēlas turpināt trenēties, pastāv iespēja pārcelties uz Sporta skolu.
Smaiļošana vispusīgi attīsta
Lai varētu uzrādīt labus rezultātus smaiļošanā, nav obligāti jāsāk trenēties deviņu vai desmit gadu vecumā. «Smaiļošana būtībā ir pieaugušo sporta veids, tādēļ nav svarīgi, cik agri jaunietis sācis ar to nodarboties,» norāda Juris Apters. «Labākie rezultāti tāpat būs tikai pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Tādēļ mūsu uzdevums ir noturēt sportistu uz attīstības ceļa, parādīt viņam visu, ko ietver smaiļošana. Eksistē vairāki smaiļošanas paveidi, piemēram, dažādu distanču veikšana (sprints, maratons), arī smaiļošana pa upēm un rekreatīvā smaiļošana. Līdz ar to bērni var, piemēram, no citiem sporta veidiem mierīgi pārnākt uz smaiļošanu arī 14–15 gadu vecumā. Galvenais nosacījums ir vēlme trenēties.»
Nav noslēpums, ka smaiļošana ir sezonāls sporta veids, tādēļ gan intensīvākais treniņu darbs, gan vairums sacensību norisinās vasarā, kad ir vairāk iespēju tikt uz ūdens. Sporta skolā treniņi norisinās sešas reizes nedēļā, klubā bērni var trenēties divas – trīs reizes nedēļā. Juris Apters piezīmē, ka par nodarbību skaitu klubā treneri individuāli vienojas ar katru bērnu un viņa vecākiem. Ziemā smaiļotāji trenē fizisko sagatavotību – skrien, slēpo un nodarbojas ar citiem sporta veidiem, lai būtu vispusīgi attīstīti. Smaiļošana ļoti labi uzlabo arī aerobo izturību. Tāpat nodarbību laikā bērni iemācās būt disciplinēti. Tā kā smaiļošana notiek uz ūdens, disciplīnas ievērošana ir ļoti svarīgs priekšnoteikums.
Pastāvīga virzība uz priekšu
Smaiļošanas nodaļa radās pirms pieciem gadiem Ikšķilē. Drīzumā tajā iestājās gandrīz visi tagadējie laureāti. «Treniņi ilgst jau četrus gadus, un regulāri tiek izcīnītas godalgas – piemēram, Kristofers Jaunbērziņš un Dāvis Cimmermanis šovasar ieguva Latvijas čempionu titulu,» teic Juris Apters. «Mums ir divas jaunpienācējas, kuras sāka trenēties tikai pagājušajā gadā, – Beatrise Karlivāne un Elizabete Krūmiņa. Neraugoties uz nelielo pieredzi, viņas jau šogad iekļuva Latvijas čempionāta pirmajā trijniekā. Nesen manai komandai pievienojās vēl viens treneris – Gints Veinbergs, un mēs abi strādājam ar visiem jauniešiem. Es lepojos ar saviem audzēkņiem – ne tikai tiem, kuri izcīna medaļas sacensībās, bet arī tiem, kuri nesen tikai sākuši smaiļot, bet jau uzrāda progresu.»
Lai vecāki varētu pieteikt savu bērnu smaiļošanas treniņiem, viņiem vispirms vajag piezvanīt Jurim Apteram pa telefonu 26105716. Kontakti ir atrodami arī Ogres novada Sporta centra mājaslapā, kā arī Facebook un Instagram. Pēc tam, atkarībā no bērna vecuma, tiek sarunāts, kad un kur bērns atnāks uz izmēģinājumu treniņu. Ja smaiļošana viņam patiks, tad varēs vienoties par visiem pārējiem jautājumiem.