Šaušanā ar mazkalibra šautenēm dāmas un kungi tika vērtēti atsevišķi. Visiem bija pa trim vingrinājumiem. Sieviešu konkurencē vēl pirms pēdējā vingrinājuma uz pirmo vietu pretendēja trīs dalībnieces. Galarezultātā 1. vietu izcīnīja un lielāko kausu saņēma Austra Ozola, kurai kopvērtējumā 54 punkti. Tikai par vienu punktu no viņas atpalika Kristīne Ertmane, kurai 2. vieta, bet kausu par 3. vietu nopelnīja Keita Rožāne. Mazais gandarījuma kauss par 4. vietu tika Vitnijai Rožānei (49 punkti). Vīriešu sacensībās visos trijos vingrinājumos visprecīzāk šava Ivars Upītis, kuram 60 punktu un 1. vieta. 2. vietā ar 52 punktiem ierindojās Aleksejs Leonovičs, 3. vieta Mārim Rožānam (47 punkti), bet gandarījuma kausiņu par dalību saņēma Andrejs Leonovičs, kuram vēl par vienu punktu mazāk.
Arī šaušanā ar pistolēm programmā bija trīs vingrinājumi. Šoreiz bija tā retā reize, kad ar kungiem nekonkurēja neviena daiļā dzimuma pārstāve. Vīru cīņās vislabāk veicās Genadijam Klementjevam, kurš par uzvarētāju kļuva ar 58 punktiem. Par diviem punktiem mazāk Atim Ratniekam, bet trešajā vietā ar 46 punktiem ierindojās Andris Dimants. 4. vietu ieņēma Ivars Upītis, kuram par tikai vienu punktu mazāk.
Kā sacensību dalībniekus informēja galvenais tiesnesis Andris Sosnars, tās šajā sezonā vēl nebija pēdējās sacensības. Plānots, ka vēl reizi snaiperi tiks aicināti nodemostrēt savas prasmes jau aprīlī. Informācija sekos.