"Ogrei" uzvaras septiņās no pēdējām astoņām spēlēm, tai skaitā pa reizei uzveiktas abas vadošās komandas. "Ogres" līderis ar vidēji 13,8 punktiem spēlē ir Andrē Volkers, bet 11,5 punkti un 8,9 atlēkušās bumbas ir Kristapam Dārgajam.
Starp Latvijas komandām līdere ar 13 uzvarām 15 spēlēs ir "VEF Rīga", "Ventspils" 13 mačos iekrājusi desmit panākumus, bet tikpat 15 dueļos ir arī "Ogrei". "Liepāja" seko ar astoņām uzvarām 14 spēlēs, Valmieras komandai divi panākumi 14 mačos, kamēr LU 15 spēlēs piedzīvojusi zaudējumus.
Pirms sezonas apstiprinātais kalendārs paredzēja, ka līdz 6.decembrim katras valsts komandas spēlēs tikai savā starpā, bet sezonas turpinājumā notiks starpvalstu spēles. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju reģionā, līgas valde nolēma pamatturnīru izspēlēt abās valstīs atsevišķi.
Patlaban apstiprināts Latvijas komandu spēļu kalendārs vēl diviem apļiem, kas provizoriski tiks izspēlēti līdz februāra vidum. Par sezonas turpinājumu tiks lemts vēlāk.