Ceturtdiena, 09.10.2025 15:23
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:23
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 30. janvāris, 2021 10:47

Šodien BK "Ogre" mēros spēkus ar liepājniekiem

Leta
Šodien BK "Ogre" mēros spēkus ar liepājniekiem
Sestdiena, 30. janvāris, 2021 10:47

Šodien BK "Ogre" mēros spēkus ar liepājniekiem

Leta

Šodien, 30.janvārī plkst.17.00 sāksies spēle, kurā "Ogre" Ogres 1.vidusskolas sporta zālē mēros spēkus ar "Liepāju". Šī spēkošanās tiešraidē būs vērojama līgas oficiālajā "YouTube" kanālā. 
"Ogre" ar desmit uzvarām 15 mačos ir trešajā vietā, bet "Liepāja" ar astoņām uzvarām 14 cīņās ir ceturtā.
Pirmajos divos mačos uzvarējusi "Ogre" - 94:77 un 78:73.

"Ogrei" uzvaras septiņās no pēdējām astoņām spēlēm, tai skaitā pa reizei uzveiktas abas vadošās komandas. "Ogres" līderis ar vidēji 13,8 punktiem spēlē ir Andrē Volkers, bet 11,5 punkti un 8,9 atlēkušās bumbas ir Kristapam Dārgajam.

Starp Latvijas komandām līdere ar 13 uzvarām 15 spēlēs ir "VEF Rīga", "Ventspils" 13 mačos iekrājusi desmit panākumus, bet tikpat 15 dueļos ir arī "Ogrei". "Liepāja" seko ar astoņām uzvarām 14 spēlēs, Valmieras komandai divi panākumi 14 mačos, kamēr LU 15 spēlēs piedzīvojusi zaudējumus.

Pirms sezonas apstiprinātais kalendārs paredzēja, ka līdz 6.decembrim katras valsts komandas spēlēs tikai savā starpā, bet sezonas turpinājumā notiks starpvalstu spēles. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju reģionā, līgas valde nolēma pamatturnīru izspēlēt abās valstīs atsevišķi.

Patlaban apstiprināts Latvijas komandu spēļu kalendārs vēl diviem apļiem, kas provizoriski tiks izspēlēti līdz februāra vidum. Par sezonas turpinājumu tiks lemts vēlāk.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?