Šodien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) kārtēja spēle- plkst.19 "Ogre" Ogres 1.vidusskolā uzņems "Ventspili". Maču varēs vērot kanālā TV4 un "Sportacentrs.com" interneta platformā. 

Sestdien ogrēnieši izcīnīja svarīgu panākumu pret tiešajiem konkurentiem Tallinas "TalTech" (77:65). Ar 20 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām "Ogres" rindās debitēja lietuviešu centra spēlētājs Mats Juciks.

LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.

LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".

