Ogres 1.vidusskolā plkst.14. paredzēts mačs starp "Ogri" un "VEF Rīga", kuru tiešraidē pārraidīs kanāls TV4 un Sportacentrs.com interneta platformā.
Mājinieku vienība pēdējā aizvadītajā mačā cieta neveiksmi pret "Ventspili" (69:78), taču pirms tam izcīnīja svarīgu uzvaru pār tiešajiem konkurentiem Tallinas "TalTech" (77:65).
Savukārt "vefieši" pēdējo spēli LIBL aizvadīja 7.janvārī, kad ar 94:72 pārspēja "Latvijas Universitāti". Šajā pārtraukumā Rīgas komanda cieta otro neveiksmi FIBA Čempionu līgas "play-in" turnīrā, ar rezultātu 79:83 piekāpjoties Dižonas JDA.
Pēc zaudējuma pret Dižonas vienībai un izstāšanās no tālākas dalības FIBA Čempionu līgā "VEF Rīga" pagarināja līgumu līdz sezonas beigām ar Ronu Kariju, taču pārtrauca sadarbību ar Devondriku Vokeru.
Šosezon abas komandas jau bija tikušās vienu reizi, kurā uzvaru izcīnīja "VEF Rīga", pārspējot ogrēniešus ar rezultātu 96:84.
LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".