Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 08:51

Šodien sākas festivāls "Čē Čē Čempionāts"; Daļa Ogres Zilo kalnu teritorija atpūtniekiem nebūs atvērti

Šodien sākas festivāls "Čē Čē Čempionāts"; Daļa Ogres Zilo kalnu teritorija atpūtniekiem nebūs atvērti
Tūrisma un atpūtas komplekss "Zilie kalni" aicina iedzīvotājus šajās brīvdienās nedoties uz Dubkalnu ūdenskrātuvi. Jau esam rakstījuši, ka sākot ar šodienu, 28. maiju, līdz pat sestdienai Ogres Zilajos kalnos pie Dubkalnu ūdenskrātuves pulcēsies Latvijas radošākās un draudzīgākās klases, lai trīs dienu garumā pierādītu draudzības spēku un klases garu dažādos uzdevumos. Sīvā 1148 klašu konkurencē šogad iespēju piedalīties “Čē Čē Čempionāta” finālā ir izcīnījušas 8 Ogres novada skolas. Kā informē organizatori, 28. maijā sacensībās startēs 6.-7. klašu grupas, 29. maijā – 8.-9. klašu grupas, bet 30. maijā – 10.-12. klašu skolēni. Katrā klašu grupā piedalīsies 160 klases. 

No 28. līdz 30. maijam, Ogres Zilajos kalnos norisināsies lielākā skolu klašu saliedēšanās festivāla “Čē Čē Čempionāts” Fināls, kurā piedalīsies vairāk nekā 12 000 skolēnu jeb 480 klases no visas Latvijas.

Priecājamies, ka astoņas Ogres novada skolas ir iekļuvušas Čē Čē Čempionāta finālā, un Ogres Valsts ģimnāzija – pat 7 klašu sastāvā.

Sīvā 1148 klašu konkurencē iespēju piedalīties “Čē Čē Čempionāta” finālā ir izcīnījušas 8 Ogres novada skolas – Ogres Valsts ģimnāzija ar 7 klasēm, Ogres Centra pamatskola un Ogres Kalna pamatskola – katra ar 5 klasēm, Ikšķiles vidusskola ar 3 klasēm, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola – ar 2 klasēm, Jaunogres pamatskola, Lielvārdes pamatskola un Birzgales pamatskola – katra ar 1 klasi.

“Čē Čē Čempionāts” jau 20. sezonu rīko “Tele2”, un šogad to atbalsta arī Ogres novada pašvaldība.
“Divdesmit gadu laikā esam redzējuši, cik nozīmīga jauniešiem ir iespēja būt kopā, sadarboties un veidot īstas attiecības ārpus ekrāniem. Šī tēma nav izvēlēta nejauši – mūsu aptauja rāda, ka katrs astotais jaunietis (13 %) atzīst, ka viņam draugu nav vai arī viņš nav pārliecināts, vai tādi ir.  “Čē Čē Čempionāts” vienmēr ir bijis par draudzību, uzticēšanos un kopīgi pārvarētiem izaicinājumiem, tāpēc šī gada tēma ir īpaši aktuāla,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis.

"Esam gandarīti vairākiem tūkstošiem Latvijas skolēnu parādīt mūsu unikālos Zilos kalnus, par ko liela daļa bērnu ir tikai dzirdējuši," tā kompleksa "Zilie kalni" pārstāvji. Ogres novada pašvaldība un pasākuma organizatori informē, ka festivāla norises laikā būs spēkā būtiski satiksmes un piekļuves ierobežojumi.

Iedzīvotāju ievērībai -  

Jau no 25. līdz 31. maijam ieskaitot, apmeklētājiem slēgta teritorija no Smiltāju kapu stāvlaukuma līdz Dubkalnu ūdenskrātuves stāvlaukumam, to ieskaitot.

Skolēnu drošības dēļ pasākums ir slēgts, un nepiederošām personām ieeja nav atļauta.

Pasākuma norises dienās – 28., 29. un 30.maijā – būs noteikti satiksmes ierobežojumi 

Pasākuma norises dienās – 28., 29. un 30.maijā – Ogrē un Ikšķilē atbilstoši pievienotajai kartei tiks izvietoti skolēnu autobusi, un satiksme var būt apgrūtināta laikā no plkst. 8.00 līdz 10.00, kā arī no plkst. 16.30 līdz 18.30.

Ņemot vērā augstāk minēto, šajās brīvdienās atpūtnieki lūgti nedoties uz Dubkalnu
ūdenskrātuvi, jo tā nebūs pieejama. Organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas par pacietību un sapratni!

