Otrdiena, 30. septembris, 2025 08:57

Šogad sacensības "Izskrien Ogri 2025" pulcēja simtiem dalībnieku no visas Latvijas

Ogres novada sporta centrs
Šogad sacensības “Izskrien Ogri 2025” pulcēja simtiem dalībnieku no visas Latvijas
Foto: Uldis Robļevskis
Otrdiena, 30. septembris, 2025 08:57

Šogad sacensības "Izskrien Ogri 2025" pulcēja simtiem dalībnieku no visas Latvijas

Ogres novada sporta centrs

Šī gada sacensības “Izskrien Ogri 2025” pulcēja simtiem aktīvu dalībnieku no visas Latvijas, kas pārbaudīja savus spēkus 5 km un 10 km distancēs. Saulainā diena, sportiskā atmosfēra un draudzīgā konkurence radīja īstus svētkus gan skrējējiem, gan līdzjutējiem.

10 km distance – vīriešu līderi 

Par uzvarētāju 10 km vīriešu distancē kļuva Salvis Gruševs no Skriešanas Akadēmijas, kurš finišēja ar lielisku laiku – 0:32:09. Otrajā vietā ierindojās Renārs Roze (mySport Ogre) ar rezultātu 0:33:05, savukārt trešais bija Dainis Limanāns (RIEKSTI, Biksti) – 0:34:12. Ceturto un piekto vietu ieguva rīdzinieki Dmitrijs Vecgailis (SK BULTA) un Ivo Vancāns (Team JV), bet sešinieku noslēdza Kristaps Kaimiņš (Laktats PIK, Ogres novads).

10 km distance – sieviešu konkurencē 

Dāmu skrējienā nepārspēta palika Ilarija Ulmane (Toplat, Jūrmala), kura 10 km distanci veica 0:40:26. Otrajā vietā finišēja Agita Kaļva (Ķeguma pamatskola) ar rezultātu 0:41:41, bet tikai 9 sekundes vēlāk – Evelina Pinta no CrossFit Rīga. Tālākajās vietās – Darija Ločmele (Toplat), Marta Špundzāne (Jūrmala) un Olga Safonova (Imanta Run).

5 km distance – sievietēm 

Ātrākā starp dāmām 5 km distancē bija Zane Zālīte (Ogre), kura finišēja 0:19:16. Tikai dažas sekundes vēlāk – Marija Apacka (SS Arkādija, Rīga) ar rezultātu 0:19:40, bet trešajā vietā Indra Mackeviča (Ogres novada sporta centrs / mySport Ogre) – 0:19:52. Līderu sešniekā iekļuva arī Angelina Slesarenoka, Madara Tīģere-Bernharde un Ieva Liepniece (Run With Anita).

5 km distance – vīriešiem 

Par ātrāko 5 km distancē kļuva Ņikita Samsonovs (SK Mitauer, Jelgava), kurš finišēja iespaidīgā laikā 0:15:41. Tikai 21 sekundi vēlāk finišu sasniedza Mārtiņš Babkins (SK BULTA, Rīga), bet trešais bija Ainars Lupikis (Kāpa OK, Saulkrasti). Līderu sešniekā ierindojās arī Aigars Feteris (SK TĒRAUDS/Salaspils sporta skola), Daniels Kazakevičs un Roberts Arnicāns (Kāpa OK).

