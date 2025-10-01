Šogad sacensības “Izskrien Ogri 2025” pulcēja simtiem dalībnieku no visas Latvijas

10 km distance – vīriešu līderi
Par uzvarētāju 10 km vīriešu distancē kļuva Salvis Gruševs no Skriešanas Akadēmijas, kurš finišēja ar lielisku laiku – 0:32:09. Otrajā vietā ierindojās Renārs Roze (mySport Ogre) ar rezultātu 0:33:05, savukārt trešais bija Dainis Limanāns (RIEKSTI, Biksti) – 0:34:12. Ceturto un piekto vietu ieguva rīdzinieki Dmitrijs Vecgailis (SK BULTA) un Ivo Vancāns (Team JV), bet sešinieku noslēdza Kristaps Kaimiņš (Laktats PIK, Ogres novads).
10 km distance – sieviešu konkurencē
Dāmu skrējienā nepārspēta palika Ilarija Ulmane (Toplat, Jūrmala), kura 10 km distanci veica 0:40:26. Otrajā vietā finišēja Agita Kaļva (Ķeguma pamatskola) ar rezultātu 0:41:41, bet tikai 9 sekundes vēlāk – Evelina Pinta no CrossFit Rīga. Tālākajās vietās – Darija Ločmele (Toplat), Marta Špundzāne (Jūrmala) un Olga Safonova (Imanta Run).
5 km distance – sievietēm
Ātrākā starp dāmām 5 km distancē bija Zane Zālīte (Ogre), kura finišēja 0:19:16. Tikai dažas sekundes vēlāk – Marija Apacka (SS Arkādija, Rīga) ar rezultātu 0:19:40, bet trešajā vietā Indra Mackeviča (Ogres novada sporta centrs / mySport Ogre) – 0:19:52. Līderu sešniekā iekļuva arī Angelina Slesarenoka, Madara Tīģere-Bernharde un Ieva Liepniece (Run With Anita).
5 km distance – vīriešiem
Par ātrāko 5 km distancē kļuva Ņikita Samsonovs (SK Mitauer, Jelgava), kurš finišēja iespaidīgā laikā 0:15:41. Tikai 21 sekundi vēlāk finišu sasniedza Mārtiņš Babkins (SK BULTA, Rīga), bet trešais bija Ainars Lupikis (Kāpa OK, Saulkrasti). Līderu sešniekā ierindojās arī Aigars Feteris (SK TĒRAUDS/Salaspils sporta skola), Daniels Kazakevičs un Roberts Arnicāns (Kāpa OK).