Savukārt spēlējošais treneris Jānis Salcevičs atvairīja 28 no 33 pretinieku metieniem. Pretinieku komandā spēles labākā spēlētāja titulu ieguva vārtu vīrs Indriķis Siliņš, kas atvairīja 24 no 30 metieniem, bet rezultatīvākais bija komandas līderis Toms Ķeirāns ar trim punktiem (2+1).
Nākamā spēle sērijā tiks aizvadīta 30. aprīlī plkst. 19.00 Rimi olimpiskajā sporta centrā Rīgā.
Vēl sestdien "Ogres Vilki" U16 komanda uzņēma FK "Kurši" vienaudžus no Liepājas. Ogrēnieši svinēja uzvaru ar rezultātu 7:5. Par spēles labāko spēlētāju Ogres Vilki komandā tika atzīts vārtsargs Roberts Cakuls, kas atvairīja 12 no pretinieka 17 metieniem. Šoreiz rezultatīvākais mājinieku komandas rindās bija Kārlis Stukāns ar 5 punktiem (3+2), kā arī pa 3 vārtiem guva Patriks Cinītis un 3 piespēles bija devis Edgars Ričards Gremze. Par labāko spēlētāju viesu komandas rindās tika atdzīts tās vārtsargs Dāvids Daniels Kalniņš, kas atvairīja 21 no 28 "Ogres Vilku" metieniem, bet rezultatīvākais ar 3 vārtiem bija Markuss Lēvalds.
Nākamās "Ogres Vilki" U16 spēles notiks izbraukumā 27. aprīlī Rimi olimpiskajā sporta centrā plkst. 18:00 pret FS "Masters/Ulbroka" komandu, bet 29. aprīlī dosies atbildes vizītē uz Liepāju, kur tiksies ar FK "Kurši". Spēles sākums Liepājas olimpiskā centra manēžā plkst. 19.00.
Sestdien "Ogres Vilki" U14 komanda Ogrē atzina FK "Kurši" vienaudžu pārākumu ar 3:7. Arī šajā spēlē par labāko spēlētāju atzina vārtsargu Robertu Cakulu kurš atvairīja 9 no 15 pretinieku metieniem, bet rezultatīvākais bija Raivo Kīsnics ar vieniem vārtiem un vienu piespēli. Pretinieku komandas rindās par labāko atzina Konstantīnu Kristiānu Asauļaku, kas izcēlās ar diviem vārtiem un vienu piespēli, bet rezultatīvākais bija Ralfs Redjko ar 4 vārtiem.
Nākamās "Ogres Vilki" U14 spēles notiks izbraukumā 25. aprīlī Cēsīs plkst. 19:00 pret "CPSS/Lekrings" komandu, bet 29. aprīlī dosies atbildes vizītē uz Liepāju, kur tiksies ar FK "Kurši". Spēles sākums Liepājas olimpiskā centra manēžā plkst. 17.30.
Tāpat sestdien "Ogres Vilki" U13 komanda devās uz Rīgu, kur tikās ar vietējo Rīgas Lauvas komandu. Ar rezultātu 10:7 pārāki bija Ogres florbolisti. Spēles labākais ogrēniešu rindās bija Gustavs Saulītis kas izcēlās ar vienu piespēli, bet rezultatīvākais "Vilku" vidū bija Kristaps Ernsts ar 5 punktiem (4+1). Gatis Raitis Niedra vārtos atvairīja 20 no 27 pretinieku metieniem.
Nākamās "Ogres Vilki" U13 spēles notiks Ogres Valsts ģimnāzijas zālē 25. aprīlī plkst. 17:00 pret OSS/FK "Jenoti" komandu, bet 29. aprīlī dosies kopā ar vecākajām komandām uz Liepāju, kur tiksies ar FK Kurši. Spēles sākums Liepājas olimpiskā centra manēžā plkst. 16.00.
Vēl svētdien "Ogres Vilki" U11 komanda bija devusies uz sabraukumu Kocēnos, kur tikās ar "Rubenes/KSS", "Valmiera SS", "CPSS/Lekrings" un "Lielvārde" komandām. Šajā čempionāta etapā tika izcīnītas divas uzvaras, viena spēle nospēlēta neizšķirti un atzīts viens zaudējums.
Informāciju sagatavoja Agris Stukāns, florbola kluba Ogres vilki pārstāvis