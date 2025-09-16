Spēcīgs sezonas starts - Aelita izcīna punktus Interkontinentālā kausa Šveicē

13. un 14. septembrī Šveices pilsētā Eisiedeln startēja FIS Interkontinentālā kausa (ICOC) sezona tramplīnlēkšanā sievietēm, pulcējot vairāk nekā 50 spēcīgākās jaunās sportistes no 14 valstīm. Latvijas tramplīnlēcēja Aelita Krasilščikova sezonas atklāšanas posmā apliecināja savu neatlaidību un augošo meistarību, izcīnot vērtīgus punktus kopvērtējumā.
13. septembrī Aelita izcīnīja 30. vietu un savus pirmos šīs sezonas ICOC punktus, kļūstot par pirmo Latvijas sportisti šajā sezonā ar punktiem Interkontinentālajā kausā
14. septembrī, spēcīga vēja apstākļos, kad tika veikts tikai viens lēciens, viņa pakāpās uz 26. vietu, iegūstot vēl četrus punktus
Pēc sezonas pirmā posma Aelita ar 5 punktiem kopvērtējumā ierindojas 31. vietā pasaulē ICOC sieviešu rangā
“Šīs bija ļoti izaicinošas sacensības – jauni tramplīni, liela konkurence un sarežģīti vēja apstākļi, bet Aelita pierādīja savu raksturu un gatavību cīnīties līdz galam. Šī sezonas atklāšana apliecina viņas izaugsmi un gatavību nākamajiem izaicinājumiem,” komentē SK OZDK pārstāvji.
Aelitas sacensību kalendārā nākamnedēļ paredzēts starts FESA Alpu kausa posmā Oberstdorfā, Vācijā, savukārt septembra beigās sportiste atgriezīsies Interkontinentālā kausa trasēs 27. un 28. septembrī Hinterzartenē, turpinot cīņu par punktiem un pieredzi ceļā uz Pasaules kausu un Olimpiskajiem sapņiem.