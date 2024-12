Spēka trenēšana palīdz attīstīt ķermeni

Mūsdienās daudziem bērniem un jauniešiem novērojamas problēmas ar fizisko attīstību, tostarp ķermeņa disbalansu un koordinācijas trūkumu. Lielā mērā to nosaka mazkustīgums un ilga sēdēšana pie datora vai viedierīcēm. Ogres novada Sporta centra svarcelšanas treneris Vladimirs Kukjāns norāda, ka bieži vien nākas veltīt pūles savu audzēkņu ķermeņa funkciju uzlabošanai, pirms domāt par reālu nodarbošanos ar svarcelšanu. «Pie manis nāk trenēties dažāda vecuma bērni un jaunieši, vecumā no deviņiem līdz pat 20 gadiem,» saka Vladimirs Kukjāns. «Taču daudziem sākumā trūkst koordinācijas un kustīguma. Es cenšos šiem audzēkņiem izveidot normālu stāju, izlabot ķermeni, proporcionāli izaudzēt muskuļus. Savulaik pabeidzu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, kļūstot par svarcelšanas treneri un sporta skolotāju, papildus ieguvu sporta masiera diplomu un izgāju fizioterapeita apmācības kursus. Līdz ar to man ir zināšanas, kā izveidot harmonisku muskulatūru un kā panākt, lai cilvēkam būtu skaists ķermenis un laba stāja.»

Bērniem un jauniešiem svarcelšanas treniņi Ogres novada Sporta centrā tiek piedāvāti interešu izglītības ietvaros. Vladimirs Kukjāns uzsver – tikai divi no desmit, kuri atnāk, ir normāli attīstīti, pārējiem problēmas rada liekais svars. Taču, ievērojot trenera uzstādījumus un diētu, audzēkņi var no tā atbrīvoties.

Vladimirs Kukjāns norāda, ka ar svarcelšanas vingrinājumiem nodarbojas dažādu sporta veidu pārstāvji – vieglatlēti, handbolisti, basketbolisti, bobslejisti, hokejisti un daudzi citi. «Daudzi domā, ka svarcelšana ir parasta stieņa vai citu smagumu cilāšana,» uzsver Vladimirs Kukjāns. «Taču viņi bieži aizmirst, ka paralēli tiek veikti dažādi koordinācijas vingrinājumi sabalansētai muskuļu attīstībai, arī kardiotreniņš un citas ikvienam noderīgas lietas. Tādēļ svarcelšanas treniņi interešu izglītības ietvaros ir ļoti vērtīgi. Tie, kuri vēlas, var trenēties un sasniegt labus rezultātus svarcelšanā. Savukārt pārējie var trenēties un iegūt noturīgu labu fizisko sagatavotību, kas viņiem noderēs tālākajā dzīvē.»