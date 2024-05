FOTO: Spēkavīru Rekordu diena 2024

Spēkavīri sacentās šādos vingrinājumos:

Spēkavīri sacentās vairākos vingrinājumos: "Demontāža.lv Hammer auto vilkšana ar rokām"; "Demontāža.lv Vikingprese" - 130 kg uz reizēm; "Alwark Fermera pastaiga", sacenšoties par attālumu; "LM Group Pulkstenis"; "LM Group auto turēšana"; "Demontāža.lv smagās automašīnas vilkšana" (30 tonnas), tiks vērtēts laiks un attālums;

Disciplīna "Demontāža.lv Vikingprese" tika veltīta labdarībai - katrs atlēta cēlums būs 40 eiro vērtībā, ko ziedos divi galvenie atbalstītāji: "Demontāža.lv" un "LM Group". Ziedojumi tiks novirzīti deviņus gadus vecā Rūdolfa Magura rehabilitācijai, kuru pērn oktobrī traģiski notrieca automašīna.

"Spēkavīru Rekordu dienā 2024" piedalījās 15 sportisti, vislabāk sevi pierādīja igaunis Kristjan Puusepp, izcīnot 80,5 punktus.

Stīvens (Steven Sepp) no Igaunijas par piedalīšanos sacensībās stāsta:

“Pirmo reizi esmu šādās sacensībās Latvijā, bet citās spēkavīru sacensībās jau esmu piedalījies. No Igaunījas esam septiņu vīru komanda, vēlamies rādīt labu sniegumu latviešu skatītājiem. Protams, ceram arī uzvarēt, bet galvenais, lai izbaudam šo dienu, un iespēju piedalīties šādā pasākumā.

Spēkavīru sacensības ir svarīgas, lai popularizētu mūsu sporta veidu, bez tām mums nebūtu iespēja pulcēties kopā, sacensties un rādīt jaunākai paaudze, kas ir spēkavīru sporta veids. Kā arī sacensībās mēs dalamies ar pieredzi un ieteikumiem.

Es piedalos spēkavīru sacensībās, jo izbaudu šo sporta veidu. Treniņi ir interesanti un sacensības – ļoti jautras. Vasaras sezonā, kad atsākas sacensības, mēs varam parādīt, kā esam trenējušies. Personīgi trenējos 4-5 reizes nedēļā, un esmu priecīgs, ka man ir iespēja parādīt visu, ko esmu apguvis treniņu sezonas laikā. Un, protams, arī satikt draugus un iepazīties ar daudz dažādiem cilvēkiem.”

Sacensību kopvērtējumā, Stīvens ierindojās 10. vietā.

Agris Kazeļņiks, viens no organizatoriem par pasākumu mērķi norāda, ka sports ir veselīgs, un šāda veida pasākumi tiek veidoti arī lai piesaistītu jauniešus sportam. Pasākumā jaunieši var vērot sportistus, un izlemt, vai spēkavīra, svarcelšanas vai svara bumbas cilāšana, iespējams, ir arī viņu sporta veids. Organizators atzīst, ka spēkavīru sporta veids ir viņa sirdslieta, ar to nodarbojas jau ilgu laiku, tāpēc piedalās to organizēšanā.