"Kādā vasaras treniņā Ķegumā mums pievienojās Baiba, kura mūs uzaicināja parādīt “Ķer un servē bumbu” Lēdmanē.
Tā nu augustā mēs devāmies uz Lēdmani un ar prieku iepazīstinājām vietējās meitenes ar “Ķer un servē bumbu”. Meitenes spēli uzņēma ar lielu interesi un enerģiju – un jau tad sapratām, ka šeit dzimst jauna komanda!
Tā arī notika – un, 2025. gada 27. oktobrī, mēs atkal tikāmies! Un šoreiz jau sadraudzības treniņā, kurā bija jūtams īsts sportiskais gars, prieks par kustību un draudzība laukumā!
Tik kolosāli, ka varam kartē iezīmēt vēl vienu vietu, kur spēlē “Ķer un servē bumbu”!
Un vēl lielāks prieks, ka šī vieta ir mūsu pašu novadā – Ogres novadā.
Mēs esam patiesi lepnas par Lēdmanes meitenēm – par viņu degsmi, entuziasmu un vēlmi būt daļai no šīs kustības. Tā tik turpināt! Mums ir liels prieks būt kopā ar jums un redzēt, kā spēle iedzīvojas arvien plašāk!
Tiekamies nākamajos sadraudzības treniņos!
Ja arī tavs ciems vai pilsēta grib iedzīvināt šo spēli sieviešu un mammu vidū, droši raksti mums! Cik spēsim – palīdzēsim, atbrauksim un kopā parādīsim, cik aizraujoši ir kustēties ar smaidu!" norāda “Ogres Salamandras” komanda.