Ceturtdiena, 30.10.2025 10:58
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30.10.2025 10:58
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 10:10

Spēlei “Ķer un servē bumbu” jauns punkts Latvijas kartē – Lēdmane

Osports.lv/OgreNet
Spēlei “Ķer un servē bumbu” jauns punkts Latvijas kartē – Lēdmane
Foto: osports.lv
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 10:10

Spēlei “Ķer un servē bumbu” jauns punkts Latvijas kartē – Lēdmane

Osports.lv/OgreNet

“Viss sākās jūnijā, kad devāmies ar mūsu spēli “Ķer un servē bumbu” iepazīstināt arī citas pilsētas un ciemus Ogres novadā. Mūsu mērķis bija parādīt, ka šī spēle ir lielisks veids, kā apvienot kustību, prieku un kopā būšanu – īpaši sievietēm un mammām, kuras vēlas aktīvi pavadīt laiku draudzīgā gaisotnē,” "Mamanet Komanda Salamandras" dalībnieces stāsta, kā šī spēle parādījās Lēdmanē.

"Kādā vasaras treniņā Ķegumā mums pievienojās Baiba, kura mūs uzaicināja parādīt “Ķer un servē bumbu” Lēdmanē.

Tā nu augustā mēs devāmies uz Lēdmani un ar prieku iepazīstinājām vietējās meitenes ar “Ķer un servē bumbu”. Meitenes spēli uzņēma ar lielu interesi un enerģiju – un jau tad sapratām, ka šeit dzimst jauna komanda! 

Tā arī notika – un, 2025. gada 27. oktobrī, mēs atkal tikāmies! Un šoreiz jau sadraudzības treniņā, kurā bija jūtams īsts sportiskais gars, prieks par kustību un draudzība laukumā!

Tik kolosāli, ka varam kartē iezīmēt vēl vienu vietu, kur spēlē “Ķer un servē bumbu”!

Un vēl lielāks prieks, ka šī vieta ir mūsu pašu novadā – Ogres novadā. 

Mēs esam patiesi lepnas par Lēdmanes meitenēm – par viņu degsmi, entuziasmu un vēlmi būt daļai no šīs kustības. Tā tik turpināt! Mums ir liels prieks būt kopā ar jums un redzēt, kā spēle iedzīvojas arvien plašāk!

Tiekamies nākamajos sadraudzības treniņos!

Ja arī tavs ciems vai pilsēta grib iedzīvināt šo spēli sieviešu un mammu vidū, droši raksti mums! Cik spēsim – palīdzēsim, atbrauksim un kopā parādīsim, cik aizraujoši ir kustēties ar smaidu!" norāda “Ogres Salamandras” komanda.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?