Sacensībās piedalījās daudzi Latvijas labākie vieglatlēti, kuri piecās disciplīnās pārbaudīja savu sportisko gatavību, faktiski uzsākot jauno – 2026. gada – sacensību sezonu. Lai gan iegūtie rezultāti vēl tiek ieskaitīti 2025. gada statistikas “rēķinos”, nav šaubu, ka jau pēc Jaunā gada tie tiks uzlaboti nākamajās sacensībās.
Arī Ogres novada sporta centra (ONSC) audzēkņi startēja pārliecinoši, demonstrējot labus rezultātus un godalgotas vietas.
ONSC audzēkņu sasniegumi:
- Artūrs Pastors – 1. vieta 300 m skrējienā (33,69 s)
Treneris: Zigurds Kincis
- Alise Zilberte – 1. vieta 60 m skrējienā (7,75 s)
Treneris: Edgars Siliņš
- Ieva Kauliņa – 3. vieta augstlēkšanā (1,66 m)
Treneris: Artūrs Priževoits
- Miks Jānis Opolais – 4. vieta kārtslēkšanā (4,31 m)
Treneris: Artūrs Priževoits
- Kārlis Jēkabs Karslbergs – 5. vieta 60 m skrējienā (7,16 s)
Treneris: Artūrs Priževoits
- Nils Meijers – 5. vieta augstlēkšanā (1,91 m)
Treneris: Artūrs Priževoits
- Lizete Spila – 5. vieta lodes grūšanā (10,95 m)
Treneris: Artūrs Priževoits
- Indra Mackeviča – 9. vieta 300 m skrējienā (43,98 s)
Treneris: Zigurds Kincis
Galveno balvu un multifunkcionālo trenažieri savai sporta skolai izcīnīja Valters Kreišs.