Pasākums tiks atklātas ar 200 metru bērnu skrējienu kopā ar olimpieti.
Sacensību programmā – 60 m, 300 m, augstlēkšana, lodes grūšana un kārtslēkšana, cīnoties par -vmultifunkcionālu trenažieri savai sporta skolai no Decathlon Latvija.
Pasākuma goda viesi būs esošie un topošie olimpieši, ar kuriem varēs satikties, uzdot jautājumus intervijā un nofotografēties.
Par skanīgo atmosfēru rūpēsies mākslinieks: Rolands Če.
Pasākuma apmeklētājus sagaida bagātīga izklaides programma:
- Tikšanās ar olimpiešiem un intervijas;
- foto kaste;
- laimes rats ar vērtīgām balvām no Failiem.lv
- tetovējumi, apdruka;
- piepūšamās atrakcijas;
- virtuālās realitātes spēles;
- uzkodas, dzērieni un citi pārsteigumi.
Pieteikšanās bērnu skrējienam un apstiprinājums par ierašanos pasākumā no olimpiešiem, sūtot ziņu galvenajam tiesnesim, Zigurdam Kincim: tālr. 28356763, e-pasta adrese:
Ieeja – bez maksas.