Sporta arēnā “Ogre” pulcēsies Latvijas labākie vieglatlēti

21. decembrī plkst. 14.00 sporta arēnā “Ogre” pulcēsies Latvijas labākie vieglatlēti, lai svinīgi atklātu telpu sezonas sākumu.
Mērķis ir veicināt vieglatlētikas popularitāti un dot iespēju jaunajiem sportistiem iedvesmoties no Latvijas izcilākajiem atlētiem, kā arī atgādināt par mūsu Olimpiešiem, kuri pārstāvēja Latvijas godu Olimpiskajās spēlēs.

Pasākums tiks atklātas ar 200 metru bērnu skrējienu kopā ar olimpieti.

Sacensību programmā – 60 m, 300 m, augstlēkšana, lodes grūšana un kārtslēkšana, cīnoties par -vmultifunkcionālu trenažieri savai sporta skolai no Decathlon Latvija.

Pasākuma goda viesi būs esošie un topošie olimpieši, ar kuriem varēs satikties, uzdot jautājumus intervijā un nofotografēties.

Par skanīgo atmosfēru rūpēsies mākslinieks: Rolands Če.

Pasākuma apmeklētājus sagaida bagātīga izklaides programma:
- Tikšanās ar olimpiešiem un intervijas;
- foto kaste;
- laimes rats ar vērtīgām balvām no Failiem.lv
- tetovējumi, apdruka;
- piepūšamās atrakcijas;
- virtuālās realitātes spēles;
- uzkodas, dzērieni un citi pārsteigumi.

Pieteikšanās bērnu skrējienam un apstiprinājums par ierašanos pasākumā no olimpiešiem, sūtot ziņu galvenajam tiesnesim, Zigurdam Kincim: tālr. 28356763, e-pasta adrese: 

Ieeja – bez maksas.

