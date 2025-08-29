Sporta festivāla ietvaros norisināsies sporta apģērbu un apavu andele

Piektdiena, 29.08.2025 22:38
5. septembrī no plkst. 17.00–20.00 Ogres stadiona hallē (Skolas ielā 21) notiks Sporta apģērbu un apavu Andele, kuru organizē Ogres novada sporta centra (ONSC) Vecāku padome.

Tiek aicināts ikviens ONSC audzēkņa vecāks piedalīties un iesaistīties – nodot vai iemainīt sporta lietas, kas bērnam kļuvušas par mazām, un palīdziet kādam citam atrast tieši to, kas nepieciešams!

Inventāru iespējams:

  • nest uz Stadiona halli laikā no 1. - 5. septembrim,
  • nodot sava sporta veida koordinatoram,
  • ONSC futbola audzēkņiem atdot trenerim treniņa laikā.

Ja meklējat savam ONSC audzēknim sporta apģērbu, apavus vai citu inventāru – dodieties uz Stadiona halli 5. septembrī no 17.00 līdz 20.00. Iespējams, tieši tur atradīsiet meklēto!

Kopā varam atbalstīt cits citu un padarīt sportošanu pieejamāku visiem! Atnestās lietas, kuras nebūs atradušas savu jauno īpašnieku starp ONSC audzēkņiem, tiks nodotas novadu pagastu skolām vai ziedotas.

