Pirmdiena, 13. septembris, 2021 07:28

Sporta klubs "Ogre" triumfē Latvijas čempionāta autokrosā komandu ieskaitē

Sporta kluba "Ogre" autosportisti izcili noslēguši šī gada Latvijas čempionātu autokrosā, komandu ieskaitē izcīnot pārliecinošu uzvaru.

Ogrēnietis Mikus Neško (Xtreme bagiji) uzvarēja visos četros čempionāta posmos un pārliecinoši izcīnīja čempiona titulu. Ķeipenietis Jānis Linde (VAZ klasika) par čempionu kļuva jau ceturto gadu pēc kārtas. Ogrēnietis Jānis Kozlovskis Baltijas kausa ieskaitē uzvarēja B-6000 lielo bagiju klasē. Jēkabs Linde (Mini bagiji) teicami aizvadīja Latvijas čempionāta pēdējo posmu Bauskā, izcīnīdams godpilno otro vietu.

Jānim Kozlovskim (junioram), kurš startē klasē "Junior Xtreme", sezona vēl turpināsies, jo pēdējais posms notiks sporta kompleksā "333", Ropažu novadā. Mārim Mardokam un Vladislavam Kozlovskism pēdējā sacensībā Priekulē vēl jānosargā savas līderu pozīcijas Krosa komisijas Kausa izcīņā - PRO un AM ieskaitēs.

SK "Ogre" pateicas visiem mehāniķiem un līdzjutējiem - bez jums mums tas neizdotos! Kā arī, protams, pateicamies Ogres novada pašvaldībai par atbalstu!

Informāciju sagatavoja: Jānis Kozlovskis

