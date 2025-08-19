Sporta programma Ogres novada un pilsētas svētkiem

Neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības – šis ir laiks sev. Pilsēta mostas un arī mēs – ar vieglumu, prieku un apzinātu kustību dabas tuvumā.
Tiekamies 23.augustā plkst. 9.00 pie Ogres bākas.
Pasākums ir bez maksas, līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš un labs noskaņojums.
Atzīmējies par ierašanos šeit - https://ej.uz/wakeupogre
23.augustā Ogres pilsētas svētku ietvaros notiks tradicionālā Laivu parāde 2025! Aicinām Ogres novada iestādes, kolektīvus, biedrības, organizācijas, sporta komandas un draugu kompānijas piedalīties šajā aizraujošajā svētku notikumā.
Laivu parādes starts: plkst. 11.00 no Ogres upes krasta laukuma līdz Ogres bākai.
Pulcēšanās: no plkst. 10.30 Ogres Krasta laukumā.
Lai padarītu svētkus vēl krāšņākus, aicinām dalībniekus prezentēt sevi radoši un atraktīvi – Ogres pilsētas iedzīvotāji un viesi būs priecīgi sveikt laivu komandas visas maršruta gaitā!
Pieteikšanās līdz 16. augustam, aizpildot anketu: https://ej.uz/laivuparade2025
Katrai komandai tiek nodrošināts viens laivas inventārs un drošības vestes 2–6 dalībniekiem (ja nepieciešams, iespējams pieteikt arī papildu vietas vai drošības vestes).
Pēc anketu apkopošanas dalībnieki saņems detalizētu informāciju par dalību un laivu nodošanu.
Ja rodas jautājumi par pieteikšanos vai laivu parādes norisi, lūdzu, sazinieties ar Ogres novada sporta centru – tālr. 29449197 vai rakstot uz e-pastu .
Piedalies un izbaudi svētku atmosfēru uz ūdens!Ogres novada sporta centrs turpina pagājušā gadā aizsāktu aktivitāti – Olimpiskais aplis, kura norisināsies Ogres pilsētas svētku ietvaros. Aktivitātes mērķis ir svētkus svinēt kustībā, iepazīties, satikt un izmēģināt daudz dažādas aktivitātes, kuras ikdienā ir mums blakus.
23. augustā tiek aicināts ikviens Ogres pilsētas svētku dalībnieku piedalīties aktivitātē – Olimpiskais aplis
- no plkst. 12.00 līdz 14.00 reģistrējies aktivitātes sākumpunktā Ogres novada sporta centra info teltī Ogres novada kultūras centra laukumā;
– izpildi vismaz 10 no 15 kontrolpunktiem;
– saņem balvu Ogres novada sporta centra info teltī līdz plkst. 15:00!
Katrs dalībnieks reģistrējoties aktivitātei saņems uzdevumu kartiņu, kuru aizpildīs pēc uzdevuma izpildes. Aktivitātes ir bez vecuma ierobežojuma un iespējams veikt bez īpašas fiziskās sagatavotības.
Nāc, priecājies, izmēģini un saņem balvu finišā! Piedalīšanās aktivitātē ir bez maksas.
Aktivitātes tapušas sadarbībā ar Ogres novada sporta draugiem un atbalstītājiem, sporta klubiem un sporta treneriem.
ATBALSTĪTĀJI: Lapsu siers, Ķeipenes piparkūkas, "Bricēni" mājas maize un gardumi, Fazer, Albertīnes saldējums, "Cade" Ēteriskās eļlas, "CakeBreak", Lienas Medus, Pilskalni/ dārzeņu audzēšana, Ugly Cake.
Sīkāka informācija – Madara , 20029003
Ogres pilsētas svētku ietvaros 23. augustā no plkst. 12.00 līdz 15.00 Ogres novada Kultūras centra laukumā aicināts ikviens piedalīties aktivitātēs!
Ogres novada Kultūras centra laukums – esi aktīvs, vēro, piedalies! / no 12:00 – 15:00
- Pludmales volejbola skatuve (visas dienas garumā);
- VELO trenažieris un aktivitātes ar DIP DAP sadarbībā ar “VELO OGRE”;
- Spēka Nora un spēka aktivitāte “spiešana guļus”;
- Interaktīva digitāla dejošanas spēle “Just Dance!” ;
- Ogres bērnu klubs “KARATĒ SEN-E” – tautas sacensības, Samuraju spēles, SUMO, paraugdemonstrējumi;
- Daiļslidošanas klubs “Slidotprieks”;
- Peldēšanas klubs “Vētra”;
- Radošā aktivitāte “Izkrāso Ogri”;
- Darbnīca “Apdrukā savu kreklu ar Ogres simboliku!” (ņem līdzi savu kreklu!);
- Uztaisi bildi kopā ar Photo kaste “PhotoStar”;
- Aktivitāte “Uztaisi sev tetovējumu!”
- Atrakcija “Turies!” ( piesakies!) Sacensību nolikums pieejams - NOLIKUMS PIEEJAMS ZEMĀK!
Saite uz pieteikšanos - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR_28q23Uoq99PMgk_KyTA0oJPiqHi1IwSgYFKGWLIAib9HA/viewform
Baudi kopā ar:
Saldējums “Rūberts”
Gardākā kafija no “Valteru kafija”
Zibensturnīrs florbolā 3:3 – Ogres pilsētas svētkos!
Kad? 23. augustā
Sākums: plkst. 12:00
Kur? Ogres novada Kultūras centra laukums (Brīvības iela 15)
Trīs spēlētāji komandā, īsas, spraigas spēles un daudz emociju!
Sacensības atvērtas 3 vecuma grupām: (U-9 / U-10), (U-11 / U-12) un (U-13 / U-14).
Dalība – bez maksas!
Pieteikšanās: sacensību dienā 11:00–11:45
Mērķis: sportiski pavadīt laiku, iepazīt florbolu un noskaidrot pilsētas svētku čempionus!
Spēles notiks pēc pielāgotiem noteikumiem, uz mazāka laukuma.
Dalībnieki var tikt fotografēti svētku publicitātei.
Ogres pilsētas svētku ietvaros 23. augustā norisināsies “Ogres pilsētas svētku čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā”.
No plkst. 12:00 sacensības norisināsies Ogres upē – posmā starp Laipu tiltu un Arkveida gājēju tiltu.
Pieteikums pa vecumgrupām jāiesūta līdz 20.08.2025. elektroniski uz e- pastu: (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).
Izbaudi svētku noskaņu pie ūdens un atbalsti savējos!
Ogres pilsētas svētkos 22. un 23.augustā pie Ogres kultūras centra norisināsies Ogres pilsētas svētku volejbola turnīrs.
22.augustā
Ogres novada jaunatnes čempionāta fināls
9.00 - 11.30 U14 zēni
11.30 - 14.00 U14 meitenes
14.00 - 16.00 U12 zēni un meitenes
16.30 - 19.00 U16 meitenes
19.00 - 21.30 U18 zēni
22.00 King of the court (parugspēle)
23.augustā
9.00 Ģimeņu turnīrs
12.00 - 14.30 Ogres čempionāta fināls U20 jaunieši
14.30 - 17.00 Ogres čempionāta fināls U20 meitenes
17.00 - 21.00 Ogres Open fināls dāmās
21.00 - 24.00 Ogre Open fināls kungi
00.00 - 3.00 MIX turnīrs