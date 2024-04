Sporta svētki Madlienā ir īsti svētki

Ja nezinātu, ka sporta sacīkšu organizācija lieliskās skolotājas Ritas Pučekaites un viņas saliedētās, bezgala laipnās komandas rokās, varētu par kaut ko šaubīties, bet sākums, vidus, beigas un viss bija labs. Par visu rūpīgi, precīzi padomāts. Jau pie ieejas stadionā pulciņš jauku dāmu piereģistrē dalībniekus, jo programma plaša, izvēle liela un katram pēc sirds patikšanas. Programmā: vieglatlētika, stafetes pirmskolas bērniem, florbols, pludmales volejbols – smilšu volejbols vīriešiem, sievietēm, strītbols vīriem, šautriņu mešana – meitenēm un zēniem, sievietēm, vīriešiem. Tālāk – skrējiens apkārt Madlienai, disku golfs, airēšana un SUP dēļa virāžas brīvdabas baseinā, olas mešana, zābaka sviešana, virves vilkšana, foto orientēšanās. Lai sacensības objektīvas, līdzīgas augumiem, gadu skaitam, konkurence sīvāka, dalībnieki iedalīti 5 “zēnu un meiteņu) grupās: 1. grupā 9 – 11 gadus veci, 2. 12 – 15, 3. 16 – 25, 4. 26 – 45 un vissolīdākā – senioru grupa virs 46 gadiem. Padomāts arī par pašiem mazākajiem.

Bet neko taču nevar sākt bez atklāšanas parādes, kurā, Ritas balss mudināti, sastājas neticami liels dažādu vecumu, augumu, bet vienotas apņēmības un līksmes apgarots pulks. Pirms parādes mēģinu kaut ko pajautāt skolotājai Ritai. Neizskatījās uztraukta, bet attrauca:” Zini, laikam līdzīgi kā skatuves māksliniekiem: kaut simtām reižu esamu šajā svētku vadītājas lomā, bez neliela sirds drebuļa neiztikt, bet būs jau labi!” Pēc Ritas pacilātajiem vārdiem visi apbrīnojami zinoši un disciplinēti dodas uz sacensību vietām. Pirmais un arī vēlākais iespaids pārliecina: tiesnešu darbs filigrāns, nekādu strīdu, skan tikai lietišķas komandas un tiesnešu svilpes. Par dalībnieku omulību gādā laba svētku apskaņošana, mūzika un informācijas skaidrība Mareka Liepas tehniskā nodrošinājumā.



Nav iespējams un nevajag aprakstīt visu, iemetīsim aci neparastajā. Pludmales volejbolā sporta svētku jauninājums: atšķirībā no citiem gadiem, kad komandā bija 3 volejbolisti, šogad censoņi rāvās kā klasiskajā bīčvolejā pieklājas, 2 pret divi. Šī veida aizrautīgais spēlmanis Rihards Vītoliņš atzīst, ka klasiskais variants labāks: it kā jākustas ātrāk, un spēkus paņem vairāk, taču pretiniekiem tieši tāda paša “ķibele”. Uzvar spēcīgākie, bumba apaļa un veiksme stipro pusē. Vīru konkurencē pludmales volejbolā uzvarētāju laurus plūc Pēteris Džeriņš + Indulis Švāģeris Griezis, otrie Raitis Kuks + Adrians Jirjens, trešie Rihards Vītoliņš + Vadims Gurinovičs. Dāmu sacensībās pirmās Monta Antonoviča + Daniela Lamberte, otrās Agnese Lazdiņa + Alise Žurēviča, trešās Eva Janberga + Sindija Raupa. Jau agrāk rakstīju, ka īpaši izceļas Mieriņa (Miervalda Līcīša) volejbola skola.



Basketbolā (strītbolā) pirmie Mairis Dzenis, Mārtiņš Dambergs, Mārcis Krūmiņš, Vitolds Zemītis, otrie Rinalds Kalniņš, Atis Blaus, Endijs Soldans + dāma Elza Agnese Kalačova, trešie Rihards Vītoliņš, Vadims Gurinovičš, Emīls Smilškalns, Roberts Pahmurkins. Versmainajā saules kveldē viegli neklājas florbolistiem, bet par pagurumu neliecina nekas. Pirmie Toms Balodis, Emīls Viducis, Mikus Laganovskis, Agnis Lazdiņš, otrie Edžus Mellēns, Kristiāns Suharevs, Ernests Meidrops. trešie Atis Āboliņš, Justs Liepiņš, Vadims Gurinovičs, Rainers Kriškāns. Foto orientēšanās disciplīnā vērīgākas acis bijušas Gunai Brīvulei, Ingunai Ozerinskai, Elizabetei Mačai. Uz SUP dēļa labi un veikli žonglējuši Ēriks Oto, Aleksis Krūmiņš, Ingus Liepiņš. Airēšanas spēkā, tehnikā un stūrēšanas izveicībā labākie – Marija Liepiņa + Ingus Liepiņš, Agnese Lazdiņa + Roberts Pahmurkins, Ralfs Bite + Gusts Pozņakovs.



Vieglatlētikas dalībnieku dažādās vecuma grupās daudz, tālab laureātu saraksts garš: Elīze Ligere, Sandija Liepa, Denīze Traine, Luīze Ligere, Egija Liepiņa, Elizabete Mača, Miķelis Vaskis, Anrijs Miķelsons, Rainers Trainis, Roberts Pahmurkins, Linda Miķelsone, Aiva Jaunzare, Guna Brīvule, Rihards Dišereits, Zane Tumane, Martels Lepsis, Māra Kļaviņa Balode, Daniela Lamberte, Oļa Smilškalne, Anita Līcīte… Šautriņu mešanas goda pjedestāls: Rolands Kļaviņš, Maigurs Streilis, Mairis Dzenis...

Zābaku tālu, tālu meta – Aleksis Krūmiņš, Andris Tumans, Viktors Poluhins, Sandija Liepa, Agnese Lazdiņa, Denīze Traine, Kaspars Kurpnieks, Emīls Smilškalns, Ralfs Bite, Liene Linde Kuka, Rita Pučekaite, Velga Mača. Apkārt Madlienai ātri, ātri joza Alise Žureviča, Agnese Lazdiņa, Elizabete Mača, Aiva Jaunzare, Gita Mača, Inguna Ozerinska, Aleksis Krūmiņš, Ingus Liepiņš, Ervīns Streilis, Kaspars Livčāns… Jā, meta arī olas, maisiņus, golfu spēlēja ar disku, vilka virvi... Visur savi laureāti, un visus grūti nosaukt.

Bet paldies visiem!



Svētki nav iespējami bez atbalstītājiem, sponsoriem. Tādu netrūka: Madlienas pagasta pārvalde, Madlienas vidusskola, Madlienas kultūras nams, PBTELPA.LV, Fazer, Skrīveru saldumi, AB parks, Aldaris, AVON, Madlienas pagasta uzņēmēji un individuālie atbalstītāji, Raimonds un Emerita Kvanti, veikals “Rasas”, Vija Tumane, Vineta Griņēviča, Daiga Kļaviņa, Guna Brīvule, Lauris Liepa, Kristīne Jākobsone. Ar gardu zupu, kas pašas Ritas un palīgu gatavota, ar burvīgi smaržojošu lauku maizi visus cienā Vija Tumane un Anita Līcīte. Kad ieminos, ka tāds mielasts brangi piesien dūšu, Vija piebilst, ka nekādu lielu zināšanu tādu klaipu tapšanā nevajag, bet trīs lietas noteikti – sirdi, sirdi un sirdi! Visbeidzot nevar nepieminēt, ka jaukais svētku iznākums iespējams vien labi uztrenētas komandas izpildījumā, dalībnieku draudzīgumā, sirsnībā, labā humorā un sportiskā aizrautībā. Svētku organizatorei Ritai vislielākais prieks par kuplo dalībnieku skatu, bet dalībniekiem vislielākais paldies Ritai.