9.00 Ārstnieciskā vingrošanas nodarbība senioriem | Vita Mazitāne Pikšēna – Sertificēta fizioterapeite, “Visa veida kustība” trenere.
Nodarbība, kurā kontrolēti vingrinājumi palīdzēs uzlabot stāju, līdzsvaru, kustīgumu un pašsajūtu ikdienā.
10.00 Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība | Toms Ābeltiņš – “Kaizen Gym”, Riga Futsal un Latvijas frisbija federācijas fiziskās sagatavotības treneris.
Nodarbības mērķis ir iemācīties labāk sajust savu ķermeni, izprast kā to apzināti labāk kontrolēt dažādu vingrinājumu laikā, un atklāt – pie kā ir vērts vairāk pastrādāt nākotnē.
11.00 Intervāla treniņš | Agris Pikšens – “Visa veida kustība” treneris.
Nodarbības laikā vingrinājumu izpilde tiek kontrolēta ar darba laiku un atpūtas laiku,kas ļauj dalībniekiem pašiem kontrolēt vingrinājuma izpildes intensitāti. Vingrinājumi ar savu svaru reizē ir viegli un reizē ir izaicinoši.
12.00 POUND WORKOUT | Laura Timoško – privāto nodarbību trenere.
Pound ir fitnesa veids, kas apvieno aerobikas, pilašu un spēka vingrinājumu pamatprincipus. Izmantojot specializētas bungu vālītes, pound bungošanu padara par efektīvu treniņu ķermenim un prātam. Tas ir lielisks veids kā attīstīt ritma izjūtu, kustību koordināciju un abstrakto domāšanu. Un pats galvenais – šī nodabrība atdzīvinās Tavu iekšējo rokzvaigzni!
13.00 BODYART ENERGETIC | Anita Rezevska – Starptautiskās BODYART skolas oficiālais mācībspēks un prezentējošā trenere Latvijā.
Šī nodarbība pēc aktīvās vingrošanas dienas palīdzēs atgūt brīvības sajūtu locītavās un mugurkaulājā, izbaudītu kustību plūdumu ķermenī un stiepšanas vingrinājumu līdzsvarojošo iedarbību. Izjutīsim savas elpas plūdumu un harmonizēsim sevi skaistam brīvdienu turpinājumam. Nodarbībā izmantoti vingrinājumi no BODYART Flow, Stretch un Spirals programmām.
Komentāru sadaļā obligāti jānorāda, kuras nodarbības vēlaties apmeklēt, kā arī, vai ir nepieciešams vingrošanas paklājiņš.
Pieteikšanās mājaslapā www.oveselibaogre.lv.