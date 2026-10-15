Sportisti un sporta organizācijas vēl var pieteikties uz Ogres novada pašvaldības atbalstu

Saistošo noteikumu mērķis ir attīstīt sporta nozari, sekmēt sportistu gatavību dalībai augsta līmeņa sacensībās un Latvijas izlašu sastāvos, iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs un veicināt veselīgu dzīvesveidu, vēstīts Ogres novada pašvaldības mājaslapā.
Tie paredz pašvaldības finansiālu atbalstu, nomas maksas atlaides sporta aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī sportistu, sporta komandu un treneru apbalvošanu par sasniegtajiem panākumiem sportā.
Lai pieteiktos pašvaldības finansējuma saņemšanai 2027. gadā, pretendentiem līdz šī gada 30. oktobrim ir jāsagatavo un jāiesniedz pieteikums saistošajos noteikumos minētajā kārtībā.
Saistošie noteikumi un iesniegumu formas pieejamas Ogres novada sporta centra mājaslapā.