Spraigā Latvijas kausa izcīņas duelī “HK Ogre” vēlreiz piekāpjas rīdziniekiem

Ogrē notika Latvijas Kausa izcīņas handbolā otrais savstarpējais duelis starp komandām “HK Ogre” un “ASK/MSĢ” (Rīga). Vēl spraigākā un līdzvērtīgākā cīņā nekā iepriekšējā nedēļā uzvaras laurus atkal plūca rīdzinieki, šoreiz apspēlējot mājiniekus ar 29:27 (15:14). Ogres komandā rezultatīvākais ar desmit iemestiem vārtiem bija Toms Lielais.

Iepriekšējā nedēļā abi klubi tikās Rīgā, kur “ASK/MSĢ” pārspēja ogrēniešus ar 29:21. Šoreiz Ogres novada sporta centra hallē aizvadītajā spēlē laukuma saimnieki izrādīja daudz sīvāku pretestību un noturēja intrigu līdz pat spēles pēdējām minūtēm.

Spēle sākās ar spēcīgu “ASK/MSĢ” uzbrukumu – jau pirmajās piecās minūtēs viesi ieguva 5:0 pārsvaru, pateicoties Gunāra Liepiņa, Kristera Riharda Ozola, Sanda Vaškeviča un Valda Kalniņa precīzajiem metieniem. Tikai 7. minūtē “HK Ogre” spēlētājs Toms Lielais ar diviem ātriem vārtiem atklāja mājinieku rezultātu un aizsāka atspēlēšanos.

17. minūtē Lielais panāca 8:8, bet jau minūti vēlāk Rihards Bisters ar precīzu metienu izvirzīja ogrēniešus vadībā – 9:8. Tomēr līdz puslaika beigām viesi spēja atgūt nelielu pārsvaru un pārtraukumā devās ar 15:14.

Otrajā puslaikā turpinājās līdzīga cīņa. Ogrēnieši regulāri panāca neizšķirtu, bet viesi atbildēja ar ātriem pretuzbrukumiem. Izšķirošie notikumi sākās pēdējās desmit minūtēs. 52. minūtē Kalniņš ar diviem goliem panāca 25:23, un drīz pēc tam Sanda Vaškeviča, Gunāra Liepiņa un Arta Putras vārtu guvumi nostiprināja viesu pārsvaru. Ogrēnieši centās atspēlēties, taču “ASK/MSĢ” noturēja vadību un noslēgumā svinēja uzvaru ar 29:27.

Rihards Bisters, “HK Ogre” komandas spēlētājs: “Komanda cīnījās visu spēli un, manuprāt, cīnījās pat ļoti labi. Beigās nedaudz pietrūka precizitātes, bet kopumā esmu priecīgs par komandas sniegumu – tas bija daudz labāks nekā iepriekšējā spēlē. Līdzjutēju atbalsts arī ļoti palīdzēja, paldies viņiem par to!”

HK Ogre – ASK/MSĢ 27:29 (14:15)

Rezultatīvākie spēlētāji:
HK Ogre – Lielais 10/12, Haisa 7/9, Bisters 3/5, Averjanovs 2/2, Strazdiņš 2/3, Borodovskis 2/6, Kurmēns 1/2.
ASK/MSĢ – Kalniņš 9/14, J. Vidzis 4/4, Vaškevičs 4/4, Liepiņš 3/3, Ozols 3/3, Ikvils 2/2, Kelerts 2/4, Putra 1/1, Greikšs 1/2.

