Pirms vieglatlētikas sacensībām jāveic daudz darbu paredzamās sporta arēnas iekārtošanā. «Mani pienākumi šajā jomā aptver praktiski visu, tā sakot, stiepjas no A līdz Z,» stāsta Pauls Birulis. «Sākot ar inventāra sagatavošanu, sektoru ierīkošanu, visu starta sistēmu salikšanu, barjeru augstumu un to savstarpējo attālumu noregulēšanu – būtībā tiek nodrošināts pilnīgi viss, kas nepieciešams, lai vieglatlētikas sacensības varētu notikt.»
Šis darbs prasa ne tikai fizisku piepūli, bet arī perfektu kvalitāti. Katrs attālums, ikviena līnija un barjera ir jāuzstāda ar maksimālu precizitāti, jo mazākā kļūda var atņemt sportistam viņa uzrādīto augstvērtīgo rezultātu. «Ja, piemēram, atlēts noskrien rekorda ātrumā, bet mēs esam kļūdījušies ar barjeras augstumu, šis rezultāts netiks ieskaitīts,» paskaidro Pauls Birulis. «Tā var gadīties arī situācijā, ja sportistam, skrienot barjeroto distanci, kaut vienai barjerai ir nepareizi uzstādīts augstums. Tāpēc visi sagatavošanās darbi jāveic perfekti.»
Bez iepriekšējas pieredzes sportā
Ikdienā Pauls Birulis kopā ar kolēģiem nodarbojas ar Ogres novada Sporta centra apsaimniekošanu, ieskaitot teritoriju, telpu un inventāra uzturēšanu. Pirms darba uzsākšanas sacensību nodrošināšanas jomā Pauls Birulis nav nodarbojies ar sportu vai strādājis kādā ar to saistītā sfērā, vien bērnībā neilgu laiku apmeklējis tenisa nodarbības. Lai gan iepriekš vieglatlētika viņam bijusi sveša, darbs stadionā pamazām pārvērtis šo vidi par sirdij tuvu pasauli. «Mana sākotnējā interese par sportu bija vidējā iedzīvotāja līmenī,» atceras Pauls Birulis. «Strādājot un ikdienā pārvaldot stadiona saimniecību, es atskārtu, ka sporta pasaule man patīk un ir kļuvusi ļoti tuva. Sākot organizēt sacensības, radikāli mainījās arī mans skatījums uz sportu – tagad, vērojot sacensības pa televizoru, visu uztveru savādāk, jo saprotu, kā notiek šis process un kas ir jāpaveic, lai vieglatlēti varētu startēt.»
Pauls Birulis atzīst, ka sākumposmā šajā darbā gāja diezgan sarežģīti. «Jāsaka, tas bija visai liels izaicinājums, tāpēc staigāju apkārt ar papīra lapu un visu desmit reižu pārmērīju,» viņš smejas. «Tagad, nostrādājot trīs pilnus gadus, gandrīz visu jau zinu no galvas, bet sākums bija grūts un satraucošs. Patlaban uz to laika posmu varu atskatīties jau ar smaidu, jo esmu daudz ko iemācījies un apguvis visdažādākās nianses.»
Vienmēr – atbildīgi un kvalitatīvi
Viena no laika gaitā gūtajām mācībām ir atziņa, ka stadiona pielāgošana sacensībām allaž jāsāk laikus. Pie darbiem jāķeras jau iepriekšējā dienā, bet atsevišķi priekšdarbi jāuzsāk vēl agrāk. «Piemēram, mēs jau agrāk savācam visu nepieciešamo inventāru un saliekam atbilstošās vietās, lai vajadzīgajā brīdī varam ātri paņemt un uzstādīt,» uzsver Pauls Birulis. «Rūpīgi jāizmēra šķēpa un diska mešanas sektori, lai būtu precīzi leņķi, jāiezīmē visas vajadzīgās līnijas. Iepriekšējā dienā jāpiefiksē arī barjeru likšanas vietas, lai pirms sportistu starta varētu tās ātri un operatīvi uzlikt uz skrejceļa. Savukārt sacensību dienas rītā tiek veikti pēdējie sagatavošanās darbi. Var teikt, ja starts paredzēts pulksten 12, tad mēs stadionā esam jau pēc septiņiem rītā un nepārtraukti raujamies līdz pašam sākumam.»
Darbs turpinās arī sacensību laikā
Kad atskan sacensību pirmais starta šāviens, sākas vēl intensīvāka darbošanās. «Otrs darba cēliens ir tas trakākais,» atklāj Pauls Birulis. «Ritms kļūst sevišķi ātrs un saspringts – jāpaspēj nomainīt distances un barjeras, jo dažādām vecuma grupām ir atšķirīgi augstumi un attālumi starp tām. Tāpat zēniem, meitenēm – katram savs. Kad vienā dienā sportisti startē vairākās disciplīnās, viss jāpārkārto dažu minūšu laikā. Barjeras ir gan 100 metru taisnē, gan arī 300 vai 400 metru distancēs. Ja tas viss notiek vienā dienā, tad jāskrien pa apli, jāvāc barjeras nost un jāliek no jauna, citās vietās. Esošie laika limiti ir šausmīgi īsi.»
Pauls Birulis atzīst, ka jebkura mēroga sacensības gatavo ar pilnu atbildību un pēc labākās sirdsapziņas, lai viss noritētu ideāli. Viņa precizitāte un sistemātiskums ļāvis panākt to, ka sacensības notiek bez aizķeršanās – katrs sektors un instruments stadionā ir savā vietā, gatavs izmantošanai. Tāpēc neparasti atgadījumi sporta arēnās nenotiekot. Pauls Birulis apzinās savas komandas ieguldītā darba apjomu un vērtību, tāpēc ir gandarīts, kad saņem uzslavu no Ogres novada galvenā sacensību organizatora, vieglatlētikas trenera Zigurda Kinča. Jo bez šī aizkulisēs ieguldītā darba vieglatlētikas sacensības nemaz nebūtu iespējamas.