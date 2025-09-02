Starppagastu senioru sporta spēlēs triumfē Jumpravas senioru biedrība "Viedums"

Sacensībās piedalījās astoņas senioru biedrības no visa Ogres novada – Ikšķiles/Tīnūžiem, Jumpravas, Ķeguma, Ķeipenes, Lielvārdes, Madlienas, Meņģeles un Suntažiem.
Pasākums notika ar Ogres novada pašvaldības projekta R.A.D.I.-2025-37 finansiālu atbalstu, sirsnīgs paldies jāsaka arī: Tīnūžu Tautas nama vadītājai Valdai Kuršai par viesmīlīgo uzņemšanu, Ogres novada sporta centra sporta darba organizatorei Ikšķilē un Tīnūžos Laurai Pogai un brīvprātīgajiem jauniešiem par atbalstu un palīdzību sporta aktivitāšu organizēšanā.
Pēc sacensībām seniori ne tikai dalījās pozitīvās emocijās, bet arī izkustējās dejās un rotaļās Ogres muzikantu vadībā.
Kā raksta Jumpravas seniori savā sociālo tīklu kontā:“Bija viss – svinīgas uzrunas, komandu prezentācijas, humors un liels azarts!”Nākamgad sportisko stafeti pārņems Lielvārdes seniori, kuri uzņemsies starppagastu senioru sporta spēļu rīkošanu.
Ikšķiles un Tīnūžu senioru biedrības “Saulgrieži” organizētajās starppagastu senioru sporta spēlēs 28. augustā uzvaru guva Jumpravas senioru biedrība "Viedums".