Foto: Pirmo reizi Suntažos aizvadīts Baltijas atklātais čempionāts loka šaušanā OgreNet

No 20. līdz 22. jūnijam norisinājās Baltijas atklātais čempionāts loka šaušanā 2025, kur sacentās vairāk nekā 100 loka šāvēju no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šīs bija augsta līmeņa sacensības, kas Suntažos tika organizētas pirmo reizi, un tās ir viens no nozīmīgākajiem loka šaušanas pasākumiem Baltijā, informē Latvijas Loka šaušanas federācijā.