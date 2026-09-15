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Otrdiena, 15. septembris, 2026 18:55

FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē

OgreNet
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
Otrdiena, 15. septembris, 2026 18:55

FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē

OgreNet

Tieši pirms gada – šajā pašā laikā – OgreNet vēstījām par suntažnieku Rajenu Čipenu, kurš bija tikko uzsācis skolas gaitas 1. klasē un izcīnījis Latvijas kausu Mini Bagiju 200 klasē. Gads ir pagājis, Rajens jau ir otrklasnieks, un panākumu izdevies atkārtot – otro gadu pēc kārtas viņš kļuvis par Latvijas autokrosa-kausa ieguvēju Mini Bagiju 200 klasē, ar lepnumu par dēla sasniegumiem OgreNet stāsta Lineta Krēmane.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Jēkabpils SK "Pilskalni" trasē noslēdzās 2026. gada Latvijas autokrosa sezona. Astoņgadīgais Rajens Čipens sezonas sestajā un noslēdzošajā posmā izcīnīja uzvaru, bet Latvijas kausa kopvērtējumā triumfēja ar 102 punktiem. Otro vietu kopvērtējumā ar 78 punktiem ieguva Sebastians Olle no Ropažiem, savukārt trešajā vietā ar 64 punktiem ierindojās Eimija Tione no Bauskas.

Pilskalnu trase Rajenam ir īpaša. Tā ir viņa mīļākā trase, turklāt tieši šeit savulaik sākās arī viņa ceļš autokrosā, aizvadot savas pirmās sacensības. Tāpēc šogad atgriezties Pilskalnos uz sezonas noslēdzošo posmu un aizbraukt no tā gan ar uzvaru posmā, gan Latvijas kausu bija īpaši emocionāli. Arī pats Rajens pēc finiša atzina, ka Pilskalni ir viņa mīļākā trase.

Lai gan sezonas noslēgums izdevās lielisks, ceļš līdz tam nebūt nebija vienkāršs. Rajens atzīst, ka konkurenti šogad bija spēcīgi un trasē par pozīcijām bija jācīnās. Apdzīšanas ne vienmēr padevās viegli, tāpēc visas sezonas garumā bija jāsaglabā koncentrēšanās un jācīnās par katru punktu.

Tomēr viena lieta Rajenam, šķiet, nemainās – viņa miers pirms starta un trasē. Kamēr vecākiem, vērojot sacensības no malas, satraukuma netrūkst, pats Rajens pie starta stājas ar vēsu prātu. Pēc sezonas noslēdzošajām sacensībām viņš vecākiem ar smaidu pastāstījis, ka finālbrauciena laikā, braucot ar bagiju, pie sevis dziedājis Dona dziesmu "Pāriet bailes".

Aiz astoņgadīgā sportista panākumiem ir ne tikai viņa paša darbs trasē, bet arī ģimenes lielais ieguldījums. Īpaši liela loma ir tētim Gundaram Čipenam, kurš rūpējas par bagija tehnisko sagatavošanu un ir līdzās gan treniņos, gan sacensībās. Arī pats Rajens pēc uzvaras Pilskalnos īpaši pateicās tētim par ieguldīto darbu.

Rajens un viņa ģimene saka lielu paldies arī visiem atbalstītājiem un sponsoriem, kuri visas sezonas garumā bija līdzās un palīdzēja ceļā uz šo panākumu.

FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
FOTO: Suntažnieks Rajens Čipens otro gadu pēc kārtas triumfē Latvijas autokrosā Mini Bagiju 200 klasē
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