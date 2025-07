Suntažos attīstās loka šaušana

Loka šaušana ir olimpiskais sporta veids, un šis faktors daudziem sportistiem dod motivāciju trenēties, lai varbūt nākotnē izdotos izcīnīt ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm. Latvijā gan līdz tam vēl tāls ceļš ejams, taču viss sākas no mazumiņa. Citi loka šāvēji neuzstāda augstus mērķus, bet vienkārši mīl nodarboties ar šo sporta veidu brīvajā laikā, jo lokam piemīt īpaša, ar senatni saistīta pievilcība. Kā stāsta viens no loka šaušanas sporta kluba «Archery 4 All» vadītājiem, Latvijas Loka šaušanas federācijas valdes loceklis un Suntažos notikušo sacensību tiesnesis Mārtiņš Nešpors, katrs interesents var izvēlēties sev piemērotāko loka veidu. Tāpat arī cenu diapazons ir gana plašs, lai iegādātos dažādu inventāru – sākot ar tādu, kuru izmanto pirmās pieredzes gūšanai, līdz pat rīkiem, kādi nepieciešami startēšanai starptautiskās sacensībās un Latvijas pārstāvēšanai pasaulē. Visvienkāršākais ir garais loks, kas bieži ir monolīts un pārsvarā izgatavots no koka un sintētiskiem materiāliem. Kā nākamo varētu ierindot neaprīkoto loku, kas pēdējos gados iegūst aizvien lielāku popularitāti. Tā rokturis var būt izgatavots no koka, alumīnija vai dažādiem vieglu metālu sakausējumiem, savukārt loka «pleciem» ir rekursīva forma. Īpašs ir rekursīvais loks, kas līdz šim bija vienīgais loks, kādu izmantoja olimpiskajās spēlēs. Tiesa, Losandželosas olimpiskajās spēlēs, kas notiks 2028. gadā, olimpiskā loka statusu iegūs arī kompaktloks, kas ir modernā trošu – trīšu sistēmas loka paveids un spēj raidīt bultu ar daudz lielāku ātrumu, savukārt dažāds papildu aprīkojums veicina arī augstu precizitāti.

Loka šaušanai Latvijā ir sena vēsture, taču tās popularitāte ir bijusi visai viļņveidīga. Pagrimuma/atslābuma periodu laikā startējošo sportistu skaits bija ļoti mazs, bet pašlaik vērojamas pozitīvas tendences. Mārtiņš Nešpors norāda, ka patlaban loka šāvēji lielākoties darbojas dažādos klubos. Latvijā kopā pastāv 17 dažāda lieluma loka šaušanas klubu, aktīvo sportistu skaits pašlaik nav precīzi zināms, tomēr sacensības pulcē aizvien vairāk dalībnieku.

Lai gan klubam «Archery 4 All», kas dibināts 2023. gada nogalē, ir divas nodaļas Ropažos un Suntažos, Mārtiņš Nešpors atzīst, ka visi sportisti ir idejiski vienoti. Klubs «Archery 4 All» paralēli treniņu iespēju nodrošināšanai nodarbojas arī ar loka šaušanas popularizēšanu. Tas tiek darīts dažādos veidos, piemēram, rīkojot pasākumus pilsētu svētkos, izplatot informāciju sociālajos medijos, kā arī organizējot dažādas sacensības. Vienmēr tiek meklēti labākie risinājumi, lai padarītu savu aizraušanos pievilcīgu arī citiem cilvēkiem. Piemēram, nesen aizvadīto Baltijas čempionātu filmēja pieaicināta speciālistu grupa, nodrošinot tiešraidi Facebook. Uzfilmēto materiālu plānots sagatavot arī demonstrēšanai televīzijā.

Klubā «Archery 4 All» lielākoties darbojas bērni un jaunieši, tādēļ aizvadītajā Baltijas čempionātā, kas bija pieaugušo sacensības, startēja tikai četri kluba pārstāvji – pa diviem no Ogres un Ropažu novadiem. Ogres novadu pārstāvēja Mārtiņš Leja, kurš izcīnīja sudraba medaļu Latvijas vīriešu komandas sastāvā un 5. vietu individuālajās sacensībās šaušanā ar garo loku, kā arī Andris Čakars, kurš ierindojās dalītā 9. vietā šaušanā ar rekursīvo loku. Visai Latvijas izlasei kopumā rezultāti bija ļoti labi, un ir pamats cerēt, ka nākotnē mums būs arī meistarīgi loka šāvēji.