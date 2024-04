Švēde turpinās vadīt "Ogri", sastāvā paliks kapteiņi Dārgais un Sirsniņš

Arī nākamajā apvienotās Latvijas-Igaunijas līgas turnīrā Latviju pārstāvēs sešas komandas - "VEF Rīga", "Ventspils", "Ogre", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass/ViA" un "Liepāja". Kamēr VEF nokomplektējis lielāko daļu sastāva, bet LU noturējusi iepriekšējās sezonas līderi Dāvidu Vīksni, krietni mazāk informācijas par gatavošanos nākamajai sezonai ir no pērnās sezonas LBL bronzas medaļnieces BK "Ogres".



Kā apstiprināja Uldis Švēde, viņš pildīs vienības galvenā trenera pienākumus arī nākamajā sezonā. Švēde par "Ogres" galveno treneri tika apstiprināts 2021./2022. gada ievadā, kad pēc neveiksmīga sezonas sākuma klubs informēja par sadarbības neturpināšanu ar Nikolaju Mazuru. Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī nākamajā viņam palīdzēs Artūrs Bērziņš, bet par fizisko sagatavotību rūpēsies ilggadējais kluba fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners.

"No pagājušās sezonas nepaliks leģionāri - Niksons, Poška, Juciks. Ar to piesaisti uz nākamo sezonu neaizrausimies - saku, ka vismaz līdz "play-off" laikam Ogrē tādu nebūs," par sastāva komplektāciju stāsta galvenais treneris. Švēde apstiprināja, ka panākta vienošanās par viena no kapteiņa Kristapa Dārgā palikšanu komandā, kuru pagājušajā sezonā portāla "Sportacentrs.com" aptaujā atzina par apvienotās līgas regulārā turnīra vērtīgāko basketbolistu. Zināms, ka Ogrē visdrīzāk turpinās spēlēt arī cits kapteinis Rinalds Sirsniņš, kurš iepriekš "Sporta Studijas" podkāstā atklāja, ka nākamā sezona būs viņa karjeras noslēdzošā.

Sastāva aprises lielāku skaidrību iegūs nākamnedēļ, pauda Švēde, kurš atklāja, ka tieši tad gaidāmi arī publiski jaunumi. Ņemot vērā, ka sezonas ievadā leģionāru piesaiste plānota netiek, tad nākamajā sezonā Ogrē sastāvs tiks komplektēts tikai no latviešu basketbolistiem, turpinot uzsvaru likt uz tiem, kuri basketbola pamatus mācījušies Ogrē. Vairāk iespēlēti tiks arī jaunie spēlētāji kā Markuss Lastiņš un Ralfs Tumaševs.

"Gatavoties sezonai sāksim 16. augustā," par gatavošanās plānu jaunajai sezonai atklāja treneris, kurš pauda, ka pagaidām nav zināms, cik un vai pirms pirmajām oficiālajām spēlēm tiks aizvadītas pārbaudes cīņas. "Pret Latvijas komandām spēlēt negribētos, labprāt meklētu pretiniekus, piemēram, Lietuvā," apsvērumus atklāja Uldis Švēde.

Arī nākamajā sezonā BK "Ogre" spēlēs tikai vietējā mēroga turnīros: apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā, Latvijas Basketbola līgā un Latvijas kausa izcīņā. Lai arī pēdējos gados kluba iekšienē bijušas diskusijas par iespējamu dalību arī citos turnīros, kā, piemēram, Ziemeļu līgā, pirms gaidāmās sezonas šādi varianti izskatīti netika. Kādi ir komandas mērķi? "Vēlamies iekļūt "play-off" jeb labāko astoņniekā apvienotajā līgā," sarunā skaidroja speciālists, taču piebilda, ka to paveikt nebūs vienkārši. "Ja tiksim izslēgšanas spēlēs, tad skatīsimies, cik tālu varam aizķerties," turpināja galvenais treneris, ar kura darbu pēc pagājušās sezonas apmierināta bijusi kluba vadība.