Sestdiena, 19. februāris, 2022 15:45
Svētdien notiks piecas Ogres Novada Basketbola čempionāta spēles
Sestdiena, 19. februāris, 2022 15:45
Svētdien notiks piecas Ogres Novada Basketbola čempionāta spēles
Svētdien, 20.februārī, Ogres 1.vidusskolas sporta hallē, norisināsies piecas Ogres Novada Basketbola čempionāta spēles. Dienas pirmajā spēlē savā starpā plkst.10:00 tiksies komandas BSA un Ella Auto, plkst.11:30 Suntaži un Lielvārde, plkst.13:00 Ogres Milži un Ikšķile, plkst.14:30 ULRE un Monta, bet dienas noslēdzošajā spēlē plkst. 16:00 ISK Dīvas un LOS OG3R komandas.