Svētdien, 20.februārī, Ogres 1.vidusskolas sporta hallē, norisināsies piecas Ogres Novada Basketbola čempionāta spēles. Dienas pirmajā spēlē savā starpā plkst.10:00 tiksies komandas BSA un Ella Auto, plkst.11:30 Suntaži un Lielvārde, plkst.13:00 Ogres Milži un Ikšķile, plkst.14:30 ULRE un Monta, bet dienas noslēdzošajā spēlē plkst. 16:00 ISK Dīvas un LOS OG3R komandas.

Atgādinājums skatītājiem, ka spēles drīkst apmeklēt tikai ar derīgu COVID-19 vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu, ievērojot 2 m distanci un lietojot sejas aizsargmasku.


Tiekamies Ogres 1.vidusskolā!

Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators

