Trešdiena, 03.12.2025 15:44
Evija, Jogita, Raita
Trešdiena, 03.12.2025 15:44
Evija, Jogita, Raita
Trešdiena, 3. decembris, 2025 15:11

Svētku priekšvakarā notiks Ikšķiles 5.ziemassvētku sprints

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet
Svētku priekšvakarā notiks Ikšķiles 5.ziemassvētku sprints
Foto: Ogres novada sporta centrs
Trešdiena, 3. decembris, 2025 15:11

Svētku priekšvakarā notiks Ikšķiles 5.ziemassvētku sprints

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet

Vai jūti Ziemassvētku tuvošanos?
Tas nozīmē tikai vienu - Ikšķiles 5. Ziemassvētku sprints ir pavisam tuvu!
Noskrien savu svētku distanci, izbaudi īstu ziemas prieku un pie mirdzošās Ikšķiles Ziemassvētku egles satiec pašu Ziemassvētku vecīti!

Reģistrējies līdz 18. decembrim:
lof.lv/pieteikumi/?act=mans&id=2025122330
Nolikums: https://lof.lv/?p=sac&fid=2025122330
Starts: 12:00, finišs - līdz plkst.14.00. Ģimenes distancei (bez orientēšanās pieredzes) - pieteikšanās uz vietas.
Ogres novada sporta centrs aicina sagatavot pantiņu, dziesmiņu vai mazu priekšnesumu.
Dalībniekus priecēs piparkūku medaļas un balviņu izloze.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?