Reģistrējies līdz 18. decembrim:
lof.lv/pieteikumi/?act=mans&id=2025122330
Nolikums: https://lof.lv/?p=sac&fid=2025122330
Starts: 12:00, finišs - līdz plkst.14.00. Ģimenes distancei (bez orientēšanās pieredzes) - pieteikšanās uz vietas.
Ogres novada sporta centrs aicina sagatavot pantiņu, dziesmiņu vai mazu priekšnesumu.
Dalībniekus priecēs piparkūku medaļas un balviņu izloze.
Svētku priekšvakarā notiks Ikšķiles 5.ziemassvētku sprints
Vai jūti Ziemassvētku tuvošanos?
Tas nozīmē tikai vienu - Ikšķiles 5. Ziemassvētku sprints ir pavisam tuvu!
Noskrien savu svētku distanci, izbaudi īstu ziemas prieku un pie mirdzošās Ikšķiles Ziemassvētku egles satiec pašu Ziemassvētku vecīti!