Šī sezona Evelīnai Ķēniņai izvērtusies ļoti veiksmīga – 400 metru distancē rezultāti pakāpeniski auguši un gandrīz katrās sacensībās izdevies spert soli uz priekšu. Lai gan pirms šīs izaugsmes nācās pārvarēt arī izaicinājumu pilnu posmu, atgriešanās sacensību apritē izrādījās veiksmīga, un jau sezonas gaitā Evelīna arvien pārliecinošāk pierādīja, ka spēj konkurēt arī ar vecākām un pieredzējušākām sportistēm. «Ja godīgi, es nezinu, kāpēc šogad izdevās tik straujš progress,» atzīst Evelīna. «Ilgu laiku mocījos ar traumu, un, iespējams, savu lomu nospēlēja arī tas, ka savainojuma dēļ izlaidu visu ziemas sezonu. Varbūt tieši tāpēc tagad uz svaiguma rēķina izdevās noskriet ātrāk. Kad pieteicos Latvijas čempionātam, man bija viens no augstvērtīgākajiem rezultātiem, tāpēc sapratu, ka varu cīnīties par uzvaru. Arī treniņos viss gāja labi, un tas deva pārliecību.»
Latvijas čempionātā 400 metru finālskrējienā Evelīna šo pārliecību apliecināja arī distancē. Turklāt pirmo reizi izdevās noskriet ātrāk par 56 sekundēm. «Viss izdevās tieši tā, kā biju domājusi,» teic jaunā vieglatlēte. «Sasniegtais rezultāts gan mani pārsteidza, jo likās, ka tik ātri nenoskriešu. Sajūtas pēc finiša bija ļoti labas. Ir liels gandarījums par to, ka, neskatoties uz ilgo pārtraukumu traumas dēļ, varēju atgriezties vēl stiprāka nekā iepriekš.»
Lai gan no malas Evelīna Ķēniņa sacensībās izskatās mierīga un pārliecināta, pati sportiste atzīst, ka pirms svarīgiem startiem bez satraukuma neiztikt. Tomēr šādu nemieru viņa uzskata nevis par traucēkli, bet gan stimulu, kas palīdz sasniegt labākus rezultātus. «Pirms sacensībām es vienmēr ļoti uztraucos,» teic Evelīna. «Arī tagad, startējot kopā ar vecākām sportistēm, stress, protams, bija. Taču tas ir vajadzīgs, jo dod adrenalīnu, kas palīdz sasniegt labus rezultātus. Kad distance ir noskrieta, sajūtas kardināli mainās – rodas atvieglojums, prieks un laime, ka viss izdevies.»
Latvijas čempiones tituls Evelīnai Ķēniņai devis papildu pārliecību turpināt darbu un tiekties pēc jauniem mērķiem: «Gribētos sasniegt vēl labākus rezultātus un tikt uz augstāka līmeņa sacensībām. Piemēram, nākamgad notiks Eiropas Jaunatnes olimpiskais festivāls. Visdrīzāk, tieši labs starts šajās sacensībās būs viens no galvenajiem nākamā gada uzdevumiem.»
Ceļš līdz Latvijas čempiones titulam nav bijis viegls. Traumas laikā jaunajai vieglatlētei lielā mērā nācās trenēties patstāvīgi, tomēr tieši šis periods stiprināja viņas apņēmību un vēlmi turpināt attīstīties. «Savainojumi un citas grūtības parāda, kuri cilvēki patiešām grib kļūt labāki un uzlabot savus rezultātus un kuri sportu neuztver nopietni,» norāda Evelīna. «Protams, bija grūti iet uz treniņiem, kad esi ļoti ierobežots un drīksti darīt tikai dažas lietas. Taču es zināju, uz ko tiecos, un ar tādu domu arī devos uz nodarbībām.»
Evelīna Ķēniņa uzsver, ka viņai ir gods pārstāvēt savu dzimto pilsētu Ogri. Par sasniegto jaunā vieglatlēte vispirms pateicas sev un ģimenei, kas atbalstījusi sarežģītajā atgriešanās posmā, nodrošinot rehabilitāciju, fizioterapiju un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Tāpat talantīgā sportiste izceļ Zigurda Kinča un Artūra Pastora ieguldījumu: «Abi treneri pielika savu roku šim panākumam. Pēdējā mēneša laikā īpaši Artūrs ļoti iesaistījās, palīdzēja plānot treniņus un darīja visu iespējamo, lai es varētu sekmīgi sagatavoties sacensībām.»
Evelīnas Ķēniņas sasnieguma nozīmi akcentē arī viņas treneris Zigurds Kincis, atgādinot, ka sportiste tikai šogad sākusi startēt U-18 vecuma grupā, bet jau spēj konkurēt ar pieaugušajām sportistēm. Treneris norāda, ka šis panākums nav nācis nejauši – visas sezonas gaitā Evelīna pakāpeniski uzlabojusi savus rezultātus un jauni sasniegumi nāca viens pēc otra. Īpaši nozīmīgs bija Baltijas U-18 čempionāts, kur sasniegtais rezultāts un jauns personiskais rekords deva pārliecību, ka jaunā skrējēja var cīnīties arī augstākā līmenī.
«Skaļas ambīcijas pirms Latvijas čempionāta neizteicām, taču sapratām, ka Evelīna var cīnīties par augstu vietu,» skaidro Zigurds Kincis. «Latvijas čempionātā viņa vēlreiz ievērojami uzlaboja personisko rekordu un ļoti pārliecinoši uzvarēja pieaugušo konkurencē. Būtu interesanti papētīt, cik Latvijas vieglatlētikas vēsturē ir bijis 15 gadu vecu sportistu, kuri uzvarējuši pieaugušo čempionātā.»
Vienlaikus Zigurds Kincis uzsver, ka pēc šāda panākuma svarīgākais ir saglabāt pareizu attīstības tempu un nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Lai gan Evelīna kā Latvijas titula ieguvēja automātiski kvalificējusies nākamajām sacensībām – Baltijas pieaugušo čempionātam, kas notiks pavisam drīz, treneris norāda, ka šoreiz priekšroka tiks dota pārdomātai gatavošanās programmai: «Viss jādara soli pa solim. Lai arī viņa tagad ir Latvijas čempione, svarīgi nepārslogot organismu, jo visa sportiskā karjera vēl priekšā.»
Treneris uzskata, ka nākamajā sezonā, kad Evelīna turpinās startēt U-18 grupā, viens no galvenajiem mērķiem varētu būt Eiropas Jaunatnes olimpiskais festivāls, kuram skrējēja jau ir izpildījusi kvalifikācijas normatīvu. Zigurds Kincis ir pārliecināts, ka pārdomāta treniņu programma un mērķtiecīga gatavošanās sacensībām dos iespēju turpināt iesākto izaugsmi.