Kristaps Kripēns ir 14 gadu jauns ogrēnietis, kas mācās Ogres Kalna pamatskolas astotajā klasē. Viņš aktīvi nodarbojas ar sportu un par savu šībrīža prioritāti ir izvirzījis vieglatlētiku, īpaši skriešanu. Lai gan šajā jomā Kristaps nopietni trenējas tikai gadu, viņš jau paguvis atzīmēties ar pāris vērā ņemamiem sasniegumiem. Iespējams, to sekmē arī fakts, ka vēl pirms treniņu uzsākšanas vieglatlētikā Kristaps bija draugos ar sportu – spēlēja futbolu gan Rīgā, gan Ogrē, kā arī apmeklēja nodarbības Ogres Biatlona klubā. Turklāt arī jaunā puiša vecāki savulaik visnotaļ aktīvi sportojuši, un mamma Zane Zālīte vēl tagad ļoti labi skrien, nesen uzvarēja skrējiena «Izskrien Ogri» 5 km distancē. Savukārt Kristapa tētis Mārcis Kripēns ir ļoti daudz ieguldījis, lai dēls varētu nodarboties ar sportu. Arī patēvs Dairis Zālītis atbalsta Kristapu, regulāri sponsorējot sportošanai nepieciešamo lietu iegādi.
Kristaps joprojām turpina spēlēt futbolu, kad dodas izbraucienā uz laukiem Pļaviņu pusē. Tur bāzējas Sēlijas Futbola klubs, kura sastāvā spēlē jaunais sportists. Arī brīvajos brīžos Kristaps Kripēns parasti dod priekšroku aktīvai atpūtai. Nereti viņš dodas spēlēt tenisu Ogres kortos kopā ar savu astoņus gadus veco māsu, kura arī apmeklē vieglatlētikas nodarbības pie Ogres novada Sporta centra trenera Karima Ali.
Pārbaudīt savus spēkus
Vieglatlētikā Kristaps Kripēns nonāca zināmā mērā nejauši. «Biju aizgājis uz atvērto durvju dienu Ogres novada Sporta centrā,» saka jaunais sportists. «Gribēju pārbaudīt savus spēkus, pamēģināt, ko nozīmē skriet un cik labi es to spēju. Izdevās pārsteidzoši veiksmīgs skrējiens, turklāt man šis sports iepatikās, tāpēc nolēmu turpināt. Mamma ieteica vērsties pie trenera Zigurda Kinča, tā arī izdarīju, visu sarunājām, un sāku trenēties. Vēlos fokusēties uz vieglatlētiku arī nākotnē, primāri – tieši uz divu kilometru distanci.»
Starts Āraišos bija Kristapa Kripēna pirmais ievērības cienīgais rezultāts vieglatlētikas sacensībās. Tiesa, dienu iepriekš, 11. oktobrī, viņš piedalījās arī skriešanas seriāla «Stirnu buks» posmā Pļaviņās. Tā ietvaros notikušajā čempionātā skolu jauniešiem viņš izcīnīja uzvaru U16 vecuma grupā un 9. vietu absolūtajā vērtējumā.
Lūgts novērtēt savu startu Latvijas čempionātā, Kristaps Kripēns teic: «Trase bija ļoti forša, man patika tās reljefs un struktūra. Vienīgi noslēdzošais kāpums izrādījās sarežģīts. Es jau virzījos uz ceturto vietu, tomēr pēdējā kalnā viens konkurents izrādījās stiprāks un mani apsteidza, tāpēc paliku piektais. Savukārt mamma teica, ka mans rezultāts Āraišos esot ļoti labs, jo dienu iepriekš «Stirnu bukā» tomēr bija daudz spēka atstāts.»
Domas par sportu ārzemēs
Ikdienā Kristaps Kripēns regulāri trenējas, kā arī apmeklē skolu. Pēc mācībām sanāk atnākt mājās, mazliet atvilkt elpu, tad jau laiks doties uz kārtējo treniņu, bet vakarā jāizpilda skolā dotie uzdevumi. Viņš spēj ar visu laikus tikt galā un vismaz pagaidām nesūdzas, ka mācību un sporta apvienošana radītu jūtamas problēmas. Nekādas īpašas norādes treniņu procesā nav jāievēro, vienīgi jāiet laikus gulēt, lai līdz rītam paspētu gana labi izgulēties, kā arī pietiekami daudz jāēd un jādzer ūdens.
Kristaps Kripēns ir ļoti apmierināts gan ar savu treneri Zigurdu Kinci, gan sportiskās attīstības iespējām Ogrē. Treniņu laikā notiek dažādas nodarbības, kurās tiek slīpēts gan spēks, gan ātrums, gan izturība – viņš pilnībā uzticas trenerim un dara to, kas kurā reizē paredzēts. Kā savu tuvāko mērķi vieglatlētikā Kristaps Kripēns izvirzījis tikšanu labāko piecniekā 2 km skrējienā U16 vecuma grupā Latvijas čempionātā.
Kā jebkurš sportists, arī Kristaps lolo tālākus nākotnes mērķus, bet apzinās, ka līdz tiem vēl ir tāls ceļš ejams. Tāpēc viņš patlaban nopietni apsver domu pēc devītās klases beigšanas doties mācīties un trenēties uz ārzemēm, un viens no risinājumiem ir Norvēģija. Tur dzīvo Kristapa tētis, un jaunietis domā par iespējamu pārcelšanos uz turieni, lai uz vietas pastāvīgi arī mācītos un sportotu. Viņaprāt, ārzemēs varētu būt lielākas iespējas sasniegt cerētos mērķus sportā.
Fantastiskas darbspējas
Pašreizējais Kristapa Kripēna treneris Zigurds Kincis saskata jaunietī lielu potenciālu. «Es domāju, ka par viņa panākumiem mēs vēl dzirdēsim, jo tikai tagad sāksim pa īstam strādāt,» saka pieredzējušais treneris. «Kristapam piemīt kolosālas darbspējas, kas vidējā un garo distanču skriešanā ir ārkārtīgi vajadzīgas. Viņam galvenais uzdevums tagad ir koncentrēties pacietīgam darbam, jo viss nāk ar laiku. Pozitīvi ir tas, ka es redzu viņā nepieciešamo gribasspēku. Nesen Kristaps pamēģināja paralēli nodarboties ar citiem sporta veidiem, bet nu ir nolēmis simtprocentīgi koncentrēties uz skriešanu. Tagad jau viņš ir tādā vecumā, kad mēs varam arī palielināt slodzes.»
Zigurds Kincis vēl piebilst, ka sportistam esošās darbspējas jāizmanto lietderīgi un gudri, bet nekādus būtiskus šķēršļus, kas varētu bremzēt sportisko rezultātu izaugsmi, neredz un uzskata, ka Kristapam visi lielākie panākumi ir priekšā.