Latvijas labā divus vārtus guva Sandis Vilmanis, bet pa vienai reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Rūdolfs Balcers, Deniss Smirnovs, Toms Andersons, Miks Tumānovs, Renārs Krastenbergs un Eduards Tralmaks, kurš arī tika pie divām rezultatīvām piespēlēm.
Latvijas izlases vārtus sargāja Kristers Gudļevskis, kurš tika galā ar 14 pretinieku metieniem.
A grupā pēc sešām spēlēm Šveicei un Somijai ir pa 18 punktiem, Latvija septiņās cīņās guvusi 12 punktus, bet Vācijai ir desmit punkti. Austrija sešās spēlēs izcīnījusi deviņus punktus, ASV ir astoņi punkti, Ungārijai septiņos mačos ir trīs punkti, bet Lielbritānija ir bez punktiem un atstās augstāko divīziju.
Pēc spēlētām sešām ar pusi minūtēm tiesneši lēma piešķirt divu minūšu noraidījumu Sandim Vilmanim. Mazākumā vienu ungāru metienu Kristers Gudļevskis atvairīja ar aizsargmasku, un latvieši neļāva ungāriem izmantot vairākumu.
Trešdaļas vidū jau pie vairākuma tika Latvija. Pēc uzvarēta iemetiena latviešiem vajadzēja tikai septiņas sekundes, lai gūtu vārtus, kad pēc ātras saspēles pretinieku vārtsargu pārspēja Balcers.
Tuvojoties perioda izskaņai, Latvijas hokejisti nopelnīja vēl vienu vairākumu, kuru ar gūtiem vārtiem noslēdza Smirnovs, kurš pielaboja Kristapa Zīles metienu. Minūti vēlāk no vārtu priekšas ungāru vārtsargu pārspēja Tralmaks.
Otrās trešdaļas ievadā vairāki uzbrukumi padevās ungāriem, bet pēc spēlētām sešām minūtēm Latvija tika pie vairākuma. Pārsvara noslēgumā no vārtu aizmugures Oskars Batņa piespēlēja Andersonam, kurš no tuvas distances raidīja ripu ungāru vārtos.
Nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz otrā perioda beigām piektos Latvijas vārtus guva Tumānovs, kurš ar metienu gandrīz no zilās līnijas trāpīja pretinieku vārtsargam pa plecu, un ripa no viņa nonāca Ungārijas vārtos.
Otrās trešdaļas izskaņā ungāriem Latvijas aizsardzības zonā padevās ilgāka saspēle, kas noslēdzās ar Mārtona Nemeša gūtiem vārtiem.
Noslēdzošajā periodā pēc spēlētām nepilnām sešām minūtēm latvieši tika pie vairākuma, kurā izdevās ilgi būt Ungārijas aizsardzības zonā, taču vārti netika gūti.
Nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām 6:1 panāca Krastenbergs, raidot ripu garām pretinieku vārtsargam no vārtu priekšas. Mača turpinājumā vēl divu minūšu noraidījumu nopelnīja Andersons, un mazākumā Vilmanis, apspēlējot vairākus aizsargus, guva septītos Latvijas vārtus.
Latvijas hokejisti tika pie vēl viena vairākuma, kurā Alberta Šmita metienu pielaboja Vilmanis un palīdzēja ripai astoto reizi nonākt Ungārijas vārtos.
Latvijas hokejisti iepriekšējās cīņās ar 2:4 zaudēja Šveicei, ar 2:0 uzvarēja Vāciju, ar 1:3 zaudēja austriešiem, ar 1:7 - Somijas valstsvienībai, ar 4:2 pārspēja pašreizējo pasaules čempioni ASV, un ar 6:0 sagrāva Lielbritāniju.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.