Teicamais Ogres kluba Bernukarate.lv sportistu sniegums Karatē čempionātos Saulkrastos un Salaspilī

Vairākiem Ogres kluba sportistiem šīs bija pirmās sacensības Karatē disciplīnā „KUMITE”, kurā notiek cīņa starp diviem sportistiem augsti kvalificēta tiesneša kontrolē, kur jānodemonstrē tieši, uzbrukoši sitieni ar rokām un kājām, padenes un metieni. Dalībniekiem visa tehnika ir jāizpilda ar kontroli, demonstrējot labu izpratni un pārvaldīšanu.

Klubu "bernukarate.lv" sacensībās pārstāvēja 3 sportisti: Mārtiņš Savickis (U12 vec. grupa), Reinis Blicavs (U14 vec. grupa) un Evelīna Indrikova (U12 vec. Grupa, meitenes). Visiem sportistiem bija ap 4...5 cīņas, un viņiem izdevās spraigās un sīvās cīņās izcīnīt godalgoto 3.vietu. Rezultātā – trīs bronzas medaļas.

Un jau 28.oktobrī Salaspils Karatē Čempionātā Matīss Savickis dabūja otro godalgotu vietu, karatē disciplīnā „KUMITE”, kategorijā U10, -32kg, un Daina Puiķe saņem trešo godalgotu vietu, karatē disciplīnā „KUMITE”, kategorijā U16, +61kg,

Mārtiņa mamma:

“Mārtiņš Savickis (10 gadi) uzsāka trenēties karatē gandrīz 5 gadu vecumā, un pa šo laiku ir uzrādījis labus rezultātus “SUMO” un “FANTOMS” disciplīnās, kā arī karatē citā disciplīnā “KATA” – kurā jādemonstrē dažādu sitienu un aizsardzību veidi un tehnika. Lai Ogres kluba "bernukarate.lv" sportistiem izdodas izcīnīt vēl daudzas uzvaras un sniegt patīkamus mirkļus sev, trenerim Jevgenijam Ivanovam un sportistu galvenajiem atbalstītājiem – vecākiem un ģimenei!”

Bērni – gan zēni, gan meitenes, var pieteikties nodarbībām jau no 4.g.v. (arī ar pieredzi). Karatē pamatprincipi māca: "Nedomā par to, ka tev ir jāuzvar, labāk domā, ka tu nedrīksti zaudēt!" "Cīņa ir atkarīga no tā, vai tu izdari savu gājienu, būdams tam gatavs vai nē."

„Prieks par mūsu sportistiem, tā turpināt iesākto!" savus audzēkņus uzslavē treneris J.Ivanovs.

Nodarbības:

Ogre, Ogres Novada Sporta Centrs (Ogres pilsētas stadions no otras puses, kur šautuve), Jaunogres pr.2.