Pirmais ceturdaļfināla duelī tikās “TFK LATS” un “FK 33”. Spēlē dominēja iecavnieki, kaut gan “FK 33” saviem pretiniekiem ne mirkli neļāva atslābt. Rezultatīvā spēlē TFK LATS izcīnīja panākumu ar rezultātu 8:5.
OCSK ļoti rezaltatīvā spēlē ar 10:2 sagrāva “Dinamo Ogre” cerības par pusfinālu. Interesants fakts, ka OCSK rindās vārtus guva septiņi dažādi spēlētāji.
Trešajā spēlē savā starpā tikās “Būve R” un “Ogres Eži”. Cīņa bija ļoti dinamiska un skatāma, abas komandas vēlējās izcīnīt uzvaru. Pārsteidzoši ka komandas vienas minūtes laika apmainījas ar trim gūtiem vārtiem, bet spēles beigās Emīls Muižnieks lika punktu intrigai, raidot bumbu tukšos vārtos. “Būve R” svinēja uzvaru 3:1.
Pēdējā ceturtdaļfinālā tikās komandas DZK un NAPALM. Lai gan regulārajā turnīrā NAPALM bija pārāka ar 5:4, šoreiz līdzvērtīga spēkošanās izpalika. DZK jau pirmajā puslaikā iekrāja divu vārtu pārsvaru, kuru atlikušajās 20 minūtēs spēja vēl palielināt un svinēja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 3:1.
Čempionāta rezultatīvākā spēlētāja godu saglabā Renalts Freimanis (TFK LATS) ar 13 vārtu guvumiem, viņam ir pietuvojies Emīls Muižnieks (Būve R), kura kontā jau ir desmit gūti vārti.
Pusfināli, 28.02.2026.
19.00 TFK LATS – DZK (rezultāts regulārajā turnīrā – 3:0)
20.00 Būve R – OCSK (rezultāts regulārajā turnīrā – 2:3)