Finālsērijas pirmajā spēlē "Tenax" uzvarēja ar 37:27, otrajā - ar 45:34.
Čempionu labā astoņus vārtus 12 metienos guva Māris Veršakovs, pa pieciem precīziem metieniem Nila-Aivja Mikelsona, Antona Suleiko un Nila Kreicberga kontā, bet pa četriem vārtiem izšķirošajā spēlē guva Egils Politers un Oskars Arājs.
Sudraba medaļnieku rindās pa sešiem vārtiem iemeta Jānis Bauze un Vjačeslavs Rutka, pa četriem - Renāts Hovratovičs un Toms Lielais.
Pusfinālā "Tenax" sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 pieveica Ludzas "Latgolu", bet "Ogre" ar 2-0 pārspēja Rīgas "Celtnieku".
Bronzas sērijā uzvarēja "Celtnieks".
Šosezon ceturtdaļfinālā piedalījās trīs komandu pāri, jo komandas "MSĢ/LAT 2004" izstāšanās no čempionāta dēļ Dobeles "Tenax" spēlētāji automātiski kvalificējās pusfinālam.
Ceturtdaļfinālu un pusfinālu pārvarēja tā komanda, kas pirmā izcīnīja divas uzvaras, bet finālā čempioniem jāizcīna trīs panākumi.