Ceturtdiena, 09.10.2025 16:20
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:20
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 29. maijs, 2021 15:59

"Tenax" iegūst Latvijas čempionu kausu handbolā

Leta
"Tenax" iegūst Latvijas čempionu kausu handbolā
Sestdiena, 29. maijs, 2021 15:59

"Tenax" iegūst Latvijas čempionu kausu handbolā

Leta

Dobeles "Tenax" komanda sestdien izcīnīja uzvaru "SynotTip" handbola virslīgas trešajā finālsērijas spēlē un tika kronēta par Latvijas čempioni."Tenax" mājās ar 44:25 (28:12) sagrāva "Ogri" un sērijā līdz trim panākumiem uzvarēja ar 3-0.

Finālsērijas pirmajā spēlē "Tenax" uzvarēja ar 37:27, otrajā - ar 45:34.

Čempionu labā astoņus vārtus 12 metienos guva Māris Veršakovs, pa pieciem precīziem metieniem Nila-Aivja Mikelsona, Antona Suleiko un Nila Kreicberga kontā, bet pa četriem vārtiem izšķirošajā spēlē guva Egils Politers un Oskars Arājs.

Sudraba medaļnieku rindās pa sešiem vārtiem iemeta Jānis Bauze un Vjačeslavs Rutka, pa četriem - Renāts Hovratovičs un Toms Lielais.

Pusfinālā "Tenax" sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 pieveica Ludzas "Latgolu", bet "Ogre" ar 2-0 pārspēja Rīgas "Celtnieku".

Bronzas sērijā uzvarēja "Celtnieks".

Šosezon ceturtdaļfinālā piedalījās trīs komandu pāri, jo komandas "MSĢ/LAT 2004" izstāšanās no čempionāta dēļ Dobeles "Tenax" spēlētāji automātiski kvalificējās pusfinālam.

Ceturtdaļfinālu un pusfinālu pārvarēja tā komanda, kas pirmā izcīnīja divas uzvaras, bet finālā čempioniem jāizcīna trīs panākumi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?