Dobeles "Tenax" komanda otrdien izcīnīja uzvaru "SynotTip" handbola virslīgas otrajā finālsērijas spēlē un vēl viena panākuma gadījumā tiks kronēti par Latvijas čempioniem.

"Tenax" viesos ar 45:34 (24:16) uzvarēja "Ogri" un sērijā līdz trim panākumiem ir vadībā ar 2-0 šeit:

Finālsērijas pirmajā spēlē "Tenax" uzvarēja ar 37:27. Sestdien dobelniekiem būs iespēja izcīnīt Latvijas čempiontitulu.

Egils Politers otrdienas spēlē realizēja visus desmit metienus, nekļūdīgs deviņos metienos bija Nils Kreicbergs, bet tikpat iemeta arī Māris Veršakovs. "Ogres" rindās deviņi vārti Renātam Hovratovičam, Toms Lielais guva par vieniem mazāk, bet septiņi "goli" Vjačeslavam Rutkam.

Pusfinālā "Tenax" sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 pieveica Ludzas "Latgolu", bet "Ogre" ar 2-0 pārspēja Rīgas "Celtnieku".Bronzas sērijā uzvarēja "Celtnieks".

Šosezon ceturtdaļfinālā piedalījās trīs komandu pāri, jo komandas "MSĢ/LAT 2004" izstāšanās no čempionāta dēļ Dobeles "Tenax" spēlētāji automātiski kvalificējās pusfinālam.

Ceturtdaļfinālu un pusfinālu pārvarēja tā komanda, kas pirmā izcīnīja divas uzvaras, bet finālā čempioniem jāizcīna trīs panākumi.

