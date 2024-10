Tenisa treneris Reinis Kārkliņš Gada pedagogs

– Pastāstiet mazliet vairāk par sevi! Kā nonācāt pie tenisa, cik ilgi spēlējāt?

– Esmu vietējais, visu mūžu dzīvoju Lielvārdē. Nu jau būs divi gadi, kopš strādāju Lielvārdes Sporta centrā. Tenisu sāku spēlēt piecu gadu vecumā. Esmu spēlējis Latvijas līmenī un izcīnījis godalgotas vietas turnīros. Treniņu gaitas esmu sācis Lielvārdē, bet vēlāk, 13–14 gadu vecumā, pārgāju trenēties uz Jaunmārupi.

– Jūs esat tenisa treneris, bet nesen saņēmāt «Ogres novada Gada pedagoga» titulu. Vai jūs strādājat arī kādā skolā?

– Nē, patlaban mans vienīgais darbs ir tikai Lielvārdes Sporta centrā.

– Vai šā titula iegūšana varētu kaut ko mainīt jūsu dzīvē?

– Grūti pateikt, domāju, nekādas būtiskas pārmaiņas nav gaidāmas. Es turpināšu strādāt un centīšos panākt, lai mani audzēkņi attīstās, pilnveidojas un arī uzlabo savus sasniegumus tenisa kortā.

– Cik daudz jauno tenisistu trenējas pie jums?

– Manā pārziņā šobrīd ir divas grupas, pa astoņiem spēlētājiem katrā. Pirmajā, kurus saucu par mazajiem, nāk 9–11 gadus veci bērni, bet otrajā grupā trenējas audzēkņi vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

– Cik spēcīgi ir jūsu audzēkņi? Vai ir jūtams progress viņu tenisa prasmju jomā?

– Spēlētāju līmeņi ir dažādi. Kopumā mani audzēkņi spēlē labi, bet, protams, visiem vēl daudz jātrenējas. Teniss ir tāds sporta veids, ar ko jānodarbojas pastāvīgi, nepārtraukti, regulāri jātrenējas un jāgatavojas sacensībām. Jāatzīst, ka viss process ir diezgan monotons, taču, ja vēlies kaut ko sasniegt, spēle jātrenē katru dienu. Salīdzinot ar to laiku, kopš es sāku trenēt, audzēkņi ir ievērojami uzlabojuši savu spēli. Bet tenisā ir tik daudz dažādu nianšu, ka vienmēr ir lietas, pie kā strādāt, lai celtu savu meistarības līmeni.

– Cik daudz tenisa treneru strādā Ogres novadā?

– Mums nav tik liela infrastruktūra, lai varētu darboties daudz tenisa speciālistu. Tie, kuri trenē tieši Ogres novadā, būtībā ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi.

– Vai teniss Ogres novadā vispār ir pietiekami populārs un pieprasīts?

– Patiesībā interese par šo sporta veidu ir diezgan liela. Neskaitot manas treniņu grupas, nesen interešu izglītības ietvaros tika izveidotas vēl divas jaunas grupiņas. Tajās darbojas 14–15 septiņgadnieki, kuri tikko sākuši apgūt tenisu. Pieaugušo vidū teniss ir vēl populārāks, ko apliecina šovasar sarīkotais turnīrs, kurā spēlēja labākie Ogres novada tenisisti. Turnīrā visas vietas bija aizpildītas, un bija gribētāji, kas nemaz netika līdz spēlēšanai.

– Cik viegli vai grūti ir iemācīties spēlēt tenisu?

– Šis sporta veids izceļas ar savu demokrātiju. Patiesībā tenisu apgūt var ikviens, turklāt jebkurā vecumā. Taču jāņem vērā viena būtiska nianse – ir viegli iemācīties uzsist pa bumbiņu, bet spēlēt tenisu labā līmenī jau kļūst sarežģīti. Taču arī salīdzinoši vienkārša bumbiņas sišana būs teniss, to var iemācīties jebkurā dzīves posmā, un cilvēkam vienmēr būs interesanti to spēlēt. Teniss nav vienmuļš, tas pastāvīgi ļauj atklāt un iemācīties kaut ko jaunu. Šis sporta veids ir ļoti aizraujošs, un ar to var nodarboties jebkurš cilvēks, kuram ir interese par tenisu.

– Varbūt nepieciešams kāds īpašs talants, lai spēlētu tenisu, vai arī pietiek ar uzņēmību un neatlaidību, lai to apgūtu? Droši vien vienam sanāk labāk, citam savukārt neizdodas atklāt tenisa noslēpumus?

– Taisnība, gluži visiem nesanāk. Galvenais priekšnosacījums, lai potenciālais spēlētājs izaugtu par labu tenisistu, ir darba talants. Ja cilvēkam būs spēja un talants strādāt, viņš varēs attīstīt savas prasmes un kļūt par augsta līmeņa spēlētāju. Kā savulaik teicis mūsu slavenais spēlētājs un pašreizējais Latvijas Tenisa savienības prezidents Ernests Gulbis, pats svarīgākais, lai iemācītos spēlēt tenisu, ir jābūt talantam uz darbu un lielai vēlmei iemācīties spēlēt. Tie ir galvenie nosacījumi, kurus es kā treneris meklēju audzēknī. Protams, jaunais spēlētājs var būt talantīgs un fiziski ļoti labi attīstīts, bet ne vienmēr ar dabas dotu talantu apveltītie spēj būt tikpat izcili arī ikdienas darbā. Neieguldot pietiekami daudz pūļu treniņos, arī ļoti talantīgs audzēknis var nesasniegt savu potenciālu. Tādēļ ikvienam jaunajam interesentam, kurš vēlas kļūt par augsta līmeņa tenisistu un spēlēt starptautiskā līmenī, jārēķinās, ka ceļš uz šo mērķi būs garš un prasīs daudz darba, kā arī lielu pacietību un apņēmību.