Pavasaris ir klāt, un arvien vairāk cilvēku dodas uz tenisa kortiem. Kā stāsta tenisa treneris Rihards Šorendo no Lielvārdes, interese par šo sporta veidu šobrīd ir ļoti liela, un bažas par to, ka strauju popularitāti gūstošais padelteniss mazinās tradicionālā tenisa spēlētāju skaitu, pagaidām neesot piepildījušās. «Varētu teikt, ka jau patlaban ir ļoti daudz tenisistu, un aktivitāte vēl pieaug,» saka Rihards Šorendo. «Rēķinot no pagājušās vasaras sākuma, treniņos kopumā iesaistījušies pāri par simts cilvēku, bet šobrīd aktīvi un regulāri trenējas apmēram vairāk nekā 60 spēlētāju. Gaidu vasaru, esmu jau atradis trenera asistenti, jo paredzu, ka visa vasara būs noslogota.»
Starp cilvēkiem, kuri apmeklē Riharda vadītos treniņus, ir gan bērni, gan pieaugušie. Jaunākajiem tenisa mīļotājiem apritējuši vien trīs gadi, bet vecākie ir grupā no 40 līdz 50 gadiem.
Spēle prasa disciplīnu
Runājot par to, kas cilvēkus piesaista tenisam, Rihards Šorendo uzsver – tas nav sporta veids, kur rezultāts redzams uzreiz. Tieši nepieciešamība regulāri trenēties un strādāt ilgtermiņā daudziem kļūst par motivāciju. «Teniss ir sporta veids, kas prasa lielu ieguldījumu, lai varētu kaut ko sākt,» akcentē treneris. «Tenisā jārēķinās ar pacietību un ilgāku laika posmu. Jāstrādā un jābūt mērķtiecīgam.»
Rihards novērojis, ka tenisu īpaši iecienījuši cilvēki, kuri vēlas sevi izaicināt un pilnveidot. Savukārt bērnu vecāki bieži novērtē sporta veida disciplīnu un audzinošo aspektu. «Vecāki savas atvases labprāt virza uz tenisu, jo šajā sporta veidā ir sava disciplīna un ētika. Mēs mācāmies, ko nozīmē būt labam tenisistam, kā kļūt par kārtīgu jaunieti un sportistu kopumā,» saka Rihards Šorendo.
Pamatus var apgūt ikviens
Lielākā daļa spēlētāju tenisa nodarbības apmeklē divas reizes nedēļā, taču treneris uzsver, ka ir iespējas trenēties arī biežāk. Treniņu ilgums ir dažāds – ja mazākajiem bērniem nodarbības ilgst apmēram pusstundu, vēlāk tās turpinās stundu vai pusotru atkarībā no spēlētāja vecuma un sagatavotības.
Ar tenisu Rihards Šorendo saistīts ļoti ilgi, jau 26 gadus, un ir apguvis daudzas šī sporta veida prasmes. Viņš apgalvo – lai arī teniss daudziem šķiet sarežģīts sporta veids, iemācīties spēlēt var ikviens. «Tas nav tik grūti, kā var šķist, raugoties no malas,» teic treneris. «Lai apgūtu tenisu padziļināti un varētu spēlēt labā līmenī, tad gan ir nepieciešams ziedot ievērojami vairāk laika un darba.»
Ņemot vērā, ka tenisā lielu lomu spēlē optimāla darbarīku – rakešu izmantošana, treneris Rihards Šorendo piedāvā arī piemērotu tenisa inventāra izvēli un apkopi, tostarp veic rakešu stīgošanu Ogres novada spēlētājiem.
Talants nav noteicošais faktors
Tenisā svarīga ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī koncentrēšanās un psiholoģiskā noturība. «Tenisa spēlētājam jābūt pietiekami fiziski attīstītam, lai brīvi kustētos kortā,» norāda Rihards Šorendo. «Taču ļoti svarīga īpašība ir arī pārliecība par sevi, savām spējām. Ja cilvēks iziet laukumā un ir nedrošs, to uzreiz var redzēt arī tenisa spēlē. Kad viņš spēlē brīvi un ne no kā nebaidās, tad arī skaists teniss sanāk.»
Tajā pašā laikā treneris uzskata, ka teniss ir ļoti demokrātisks un nav konkrēta cilvēku tipa, kuram tas būtu vairāk piemērots: «Teniss izceļas ar savu pieejamību – tas ir viens no tiem sporta veidiem, ko var spēlēt no trim līdz 103 gadu vecumam. Pasaulē to spēlē daudzi seniori cienījamā vecumā, ir arī dažādi spēles paveidi, kas pielāgoti konkrētām vajadzībām, piemēram, ratiņkrēslos spēlējams teniss. Iespējas ir visiem – gan lieliem, gan maziem, gan īsiem, gan gariem, apaļiem un smalkiem.»
Savukārt uz jautājumu, kas nepieciešams, lai izaugtu par labu tenisistu, un cik liela loma attīstībā ir talantam, treneris atbild bez vilcināšanās: «Pats svarīgākais ir ieguldītais darbs un mērķis. Talantu es liktu daudz zemāk. Ja nav mērķa un pašdisciplīnas, tad viss treniņos paveiktais var aiziet vējā. Toties, ja spēlētājs skaidri zina, ko vēlas sasniegt, katrā treniņā velta uzmanību un spēkus visam procesam, tad noteikti būs arī rezultāti.»
Spēle dažādos gadalaikos
Lai gan vasara tenisam ir aktīvākais laiks, arī ziemā interese par spēlēšanu saglabājas. Problēmas gan bieži rada atbilstošu telpu pieejamība. «Vasarā visi var iet un spēlēt, jo ir brīvi laukumi,» uzsver Rihards Šorendo. «Bet, kad pienāk rudens un ziema, tad tenisistiem jācīnās ar visiem pārējiem sporta veidiem, jo sporta zāles ir ļoti noslogotas,» stāsta treneris.
Tieši tāpēc viņš cer, ka nākotnē Ogres novadā varētu izveidoties savs tenisa centrs. Treneris gan apzinās, ka tas nav šīs sezonas jautājums, tāpēc koncentrējas uz aktuālajiem jautājumiem. Patlaban tiek komplektētas vasaras grupas, un pievienoties aicināti visi interesenti – ne tikai no Lielvārdes, bet arī no apkārtējām apdzīvotajām vietām. Rihards Šorendo teic, ka spēlētāji uz treniņiem brauc ne tikai no Ogres un Ikšķiles, bet arī Aizkraukles, Mārupes un citiem novadiem. Viņš uzsver, ka visi ir laipni aicināti, sākot no trim gadiem, bez vecuma un dzīvesvietas limita. Treneris informē, ka visi interesenti var sazināties, sameklējot zīmolu «Rich Tennis School» sociālajos tīklos Facebook un Instagram.