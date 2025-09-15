Tiek gaidīti topošie vieglatlēti

Kristīne Ludborža pati ar sportu nodarbojas jau kopš 12 gadu vecuma, absolvējusi Murjāņu Sporta ģimnāziju, bet vēlāk ieguvusi sporta pedagoga izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un nu jau 20 gadu strādā kā skolotāja. Viņai ir trīs bērni, kuri sporto, tostarp nodarbojas ar vieglatlētiku, tāpēc Kristīne Ludborža nolēmusi izmēģināt savus spēkus arī trenera amatā Ogres novada Sporta centrā. Viņas uzdevums ir strādāt ar pašiem mazākajiem, ievirzīt sporta dzīvē, kā arī sagatavot viņus turpmākajām gaitām augstu sasniegumu sportā.
Pašiem jaunākajiem, no septiņu gadu vecuma, nodarbībās paredzēti vienkāršākie vingrinājumi – bērni mācās skriet, lēkt, mest. Lai viņiem būtu interesanti, notiek arī dažādas rotaļas. Kristīne Ludborža gan norāda, ka vieglatlētikas treniņi nav izklaidei domāts pulciņš un, bērnam augot lielākam, sākas arī spēka un vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi, parādās virzība uz labāku rezultātu sasniegšanu. Papildu informāciju bērnu vecāki var iegūt, zvanot pa tālruni 29388740 vai rakstot uz e-pastu .