Jau ziņots, ka Latvijas izglītības ministre Anita Muižniece (JKP) pirmdien aicināja neatļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās Latvijā. Bīriņa stāstīja, ka LHF guvusi ministrijā plašāku skaidrojumu šim aicinājumam, proti, federācijām jāvērtē katrs gadījums individuāli.
"Šie divi spēlētāji Latvijā atrodas jau ilgāku laiku un neveic nekādas darbības, kas atbalstītu Krievijas un Baltkrievijas agresiju," uzsvēra Bīriņa.
Abi Baltkrievijas handbolisti Latvijā spēlē kopš 2019.gada, iepriekšējās divas sezonas pārstāvot Rīgas "Celtnieks" komandu, bet šosezon spēlējot ogrēniešu rindās.
"Viņi ar ģimenēm ir pārvākušies uz šejieni un arī cenšas distancēties no savas valsts," par baltkrievu handbolistiem teica Laganovskis.
Jautājums par Haisas un Pacikaiļika turpmāku spēlēšanu Latvijā tiks skatīts LHF valdes sēdē un arī Baltijas Handbola līgas turnīra sanāksmē.
Kā vēstīts, Starptautiskās Olimpiskās komitejas valde pirmdien aicināja starptautiskās sporta veidus federācijas neļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās.
