Tiks vērtēta "Ogres"/"Hydrox" klubu pārstāvošo Baltkrievijas handbolistu Aļaksandra Pacikaiļika un Aļakseja Haisas turpmākā spēlēšana Latvijā un Baltijas čempionātā, apliecināja Latvijas Handbola federācijas (LHF) ģenerālsekretāre Līga Bīriņa. Taču gan Bīriņa, gan "Ogres" kluba valdes loceklis Arvis Laganovskis norādīja, ka abi Baltkrievijas handbolisti ir pilnībā lojāli Latvijai un no viņiem nav sagaidāmas nekādas izpausmes, kas atbalstītu Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Jau ziņots, ka Latvijas izglītības ministre Anita Muižniece (JKP) pirmdien aicināja neatļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās Latvijā. Bīriņa stāstīja, ka LHF guvusi ministrijā plašāku skaidrojumu šim aicinājumam, proti, federācijām jāvērtē katrs gadījums individuāli.

"Šie divi spēlētāji Latvijā atrodas jau ilgāku laiku un neveic nekādas darbības, kas atbalstītu Krievijas un Baltkrievijas agresiju," uzsvēra Bīriņa.

Abi Baltkrievijas handbolisti Latvijā spēlē kopš 2019.gada, iepriekšējās divas sezonas pārstāvot Rīgas "Celtnieks" komandu, bet šosezon spēlējot ogrēniešu rindās.

"Viņi ar ģimenēm ir pārvākušies uz šejieni un arī cenšas distancēties no savas valsts," par baltkrievu handbolistiem teica Laganovskis.

Jautājums par Haisas un Pacikaiļika turpmāku spēlēšanu Latvijā tiks skatīts LHF valdes sēdē un arī Baltijas Handbola līgas turnīra sanāksmē.

Kā vēstīts, Starptautiskās Olimpiskās komitejas valde pirmdien aicināja starptautiskās sporta veidus federācijas neļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās.

Latvijas Handbola federācijas (LHF) valde, reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, pieņēmusi lēmumu atbalstīt sankcijas un Krievijas un Baltkrievijas izolēšanu no starptautiskā sporta šeit:

