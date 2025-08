Tīnūžos gaidāms sporta BUMS!

«Sporta BUMS Tīnūžos» paredz sportošanu gan komandu sporta veidos, gan individuāli. Kā stāsta pasākuma organizators Raimonds Zemzāle, lai startētu komandu cīņās, ir jāreģistrējas līdz 25. jūlijam, zvanot uz tālruni 22442315. Sacensības notiks pludmales volejbolā vīriešiem un sievietēm (2x2, no 16 g.), strītbolā (3x3, no 16 g.). Tāpat tiks spēlēts lauka hokejs bērniem un pieaugušajiem 3x3, kā arī futbols 5x5 komandām (no 16 g.). Komandu sporta spēļu turnīri sāksies pulksten 9.

Reģistrācija nepieciešama arī individuālajām sacensībām makšķerēšanā. To ietvaros notiks pludiņmakšķerēšana un spiningošana, bez vecuma ierobežojuma. Tāpat visi interesenti varēs piedalīties dažādās citās individuālajās sacensībās, kuras sāksies pulksten 11, un dienas gaitā tiks noskaidrots:

precīzākais šautriņu metējs;

zābaku tālmetiena čempions;

veiklākais stafetes skrējējs;

precīzākais basketbola soda metienu izpildītājs;

labākais hokeja metienu meistars.

Pasākuma «Sporta BUMS Tīnūžos» organizators un biedrības «Sporta klubs «Metēji»» pārstāvis Raimonds Zemzāle ir tīnūžnieks. Ideja par sporta pasākuma sarīkošanu viņam radusies, jo Tīnūžos nekā līdzīga nav bijis jau gadus desmit. Pakāpeniski viņš šo ieceri attīstījis, piesaistījis atbalstītājus, sazinājies ar Ogres novada sporta centru un pašvaldību un nolēmis, ka ideju par sporta pasākumu ir iespējams īstenot.

Raimonds Zemzāle pats spēlē florbolu. «Ikšķiles pilsētas svētkos mēs organizējām florbola sacensības, tagad rīkosim arī pasākumu Tīnūžos,» saka entuziasts. «Atceros, ka savulaik Tīnūžos sacensības bija, pats tajās piedalījos – spēlēju gan volejbolu, gan basketbolu, arī hokeju un, protams, florbolu. Man visi sporta veidi ir tuvi, tādēļ gribēju, lai arī vietējie iedzīvotāji var izbaudīt sporta prieku.»

Organizators paredz, ka pasākumu apmeklēs vismaz 200, varbūt vairāk sportot gribētāju. Viņš sola, ka jautri būs visiem – gan bērniem, gan vecākiem, gan nopietnākiem sportotājiem, gan izklaides tīkotājiem.