Vienāda punktu skaita gadījumā tālāk skatās savstarpējās spēles (punkti, vārtu starpība), bet vienādu savstarpējo rādītāju situācijā tālāk rēķina visas sezonas spēles (vārtu starpība, gūtie vārti, Fair Play punkti). Ja nepietiek arī ar to, tiek spēlētas pārspēles. Matemātiski interesantākais gadījums var trāpīties Nākotnes līgā, kur samērā ticama varbūtība ir visām trim titula pretendentēm finišēt ar vienādu punktu skaitu – ja sestdien uzvarēs gan JDFS “Alberts”, gan “Ogre United”. Tādā scenārijā triumfēs ogrēnieši (savstarpējo spēļu bilance 2-2-0), bet pašreizējie līderi paliks pat bez pārspēlēm – otrā būs JDFS “Alberts” (1-2-1), trešā “Riga Mariners” (1-0-3). Trešā vieta “Riga Mariners” pat ir matemātiski ticamāka par otro, bet izteikti lielākā varbūtība, protams, ir pirmās vietas nosargāšanai.
Piektdiena, 7. novembris, 2025 19:19
Titulcīņa Nākotnes līgā. Kurā vietā finišēs futbola komanda "Ogre United"?
Šajā nedēļas nogalē pēdējā spēļu kārta notiks Latvijas čempionāta futbolā Nākotnes līgā, kur visas trīs līderes joprojām var finišēt jebkurā no pirmajām trim vietā. Divas no trim Nākotnes līgas titula pretendentēm tiksies savā starpā – JDFS “Alberts” sestdien plkst. 13.00 RTU stadionā uzņems “Riga Mariners”, bet “Ogre United” tikmēr spēlēs Jaunmārupē. Reglaments paredz, ka Virslīgas 10. un Nākotnes līgas 1. komanda nākamsezon samainīsies čempionātiem, bet Virslīgas 9. un Nākotnes līgas 2. komanda drīzumā tiksies pārspēlēs, vēsta vietnē osports.lv, izmantojot sportacentrs.com informāciju.