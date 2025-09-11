Ceturtdiena, 11.09.2025 13:54
Trešdiena, 10. septembris, 2025 10:15

Tomes apkaime izzināta aktīvā velobraucienā

Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Foto: Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde

Šī gada 6. septembrī tika aizvadīts izzinošs un aktīvs vasaras noslēguma pasākums – velobrauciens pa Tomes apkārtni, kuru organizēja Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde. Pasākumā piedalījās 32 dalībnieki no Ogres novada, Rīgas, Aizkraukles un Ķekavas. Kopumā, nominot 27 km garu apļveida maršrutu Ķegums-Tome-Ķegums, bija iespēja iepazīt vietējo uzņēmēju tūrisma piedāvājumu, kā arī izbaudīt septembra mēnesim neraksturīgi silto laiku un skaistās Tomes ainavas.

Velobrauciens sākās Ķegumā, no kurienes dalībnieki devās ceļā uz pirmo pieturas punktu –Tomes zivjaudzētavu, kas ir vecākā zivjaudzētava Latvijā. Pēc ieskata uzņēmuma vēsturē, raiti minot pedāļus, dalībnieki nonāca keramikas darbnīcā “Dzīvais māls”, kur bija iespēja apskatīt cepli, uzzināt vairāk par māla trauku veidošanu, atvilkt elpu un baudīt mājīgo atmosfēru.

Tālāk maršruts veda uz netālo saimniecību “Ogu dārzs”, kuras saimnieki viesus laipni uzņēma, piedāvājot nobaudīt pašu audzētas ogas – lielogu mellenes un fizāļus, kā arī to pārstrādes produktus.

Brauciena atpakaļceļš pavēra gleznainu skatu uz Daugavu, bija iespēja aplūkot arī atjaunoto Tomes Tautas namu, kas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

Noslēgumā dalībniekiem bija iespēja izpeldēties Ķeguma pludmalē.

Neskatoties uz lietu, kas ik pa brīdim pārsteidza pasākuma dalībniekus, dienā tika iegūtas daudzas pozitīvas emocijas, kā arī iepazītas jaunas, lieliskas vietas.

