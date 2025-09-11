Tomes apkaime izzināta aktīvā velobraucienā

Velobrauciens sākās Ķegumā, no kurienes dalībnieki devās ceļā uz pirmo pieturas punktu –Tomes zivjaudzētavu, kas ir vecākā zivjaudzētava Latvijā. Pēc ieskata uzņēmuma vēsturē, raiti minot pedāļus, dalībnieki nonāca keramikas darbnīcā “Dzīvais māls”, kur bija iespēja apskatīt cepli, uzzināt vairāk par māla trauku veidošanu, atvilkt elpu un baudīt mājīgo atmosfēru.
Tālāk maršruts veda uz netālo saimniecību “Ogu dārzs”, kuras saimnieki viesus laipni uzņēma, piedāvājot nobaudīt pašu audzētas ogas – lielogu mellenes un fizāļus, kā arī to pārstrādes produktus.
Brauciena atpakaļceļš pavēra gleznainu skatu uz Daugavu, bija iespēja aplūkot arī atjaunoto Tomes Tautas namu, kas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis.
Noslēgumā dalībniekiem bija iespēja izpeldēties Ķeguma pludmalē.
Neskatoties uz lietu, kas ik pa brīdim pārsteidza pasākuma dalībniekus, dienā tika iegūtas daudzas pozitīvas emocijas, kā arī iepazītas jaunas, lieliskas vietas.