Skrituļslaloms ir ātrs un dinamisks sporta veids, kas būtībā ļoti līdzinās kalnu slēpošanai, tikai slēpju vietā tiek izmantotas skrituļslidas, bet sniegota kalna vietā kalpo labi asfaltēta nogāze. Šo sporta veidu treniņu nolūkos vasarās bieži praktizē slēpotāji, un arī Šmalcu ģimenē tas ienācis tieši šādā veidā.
«Mans dēls Georgs sākotnēji nodarbojās ar kalnu slēpošanu,» stāsta Ivars Šmalcs. «Sporta klubs, kurā viņš Siguldā trenējās, vasarā praktizēja skrituļslaloma nodarbības. Georgam tās labi padevās, arī mums, vecākiem, iepatikās šis sporta veids, un vēlāk nolēmām koncentrēties tieši uz skrituļošanu. Lai gan skrituļslaloms Latvijā nav plaši izplatīts sporta veids, pateicoties entuziastu darbam, tas pamazām attīstās.»
Noder starptautiskā pieredze
Ivars Šmalcs atzīst, ka jauno skrituļslalomistu trenēšana viņam nav pamatdarbs, bet gan aizraušanās. Pats viņš savulaik nodarbojies ar airēšanu, bet līdz dēla lēmumam pāriet uz skrituļošanu labu laiku nebija saistīts ar sportu. «Trenēšana ir mans hobijs, jo ikdienā es strādāju būvmateriālu ražošanas jomā,» skaidro Ivars Šmalcs. «Šogad mēs trenējamies sestdienās un svētdienās, jo Georgs mācās 12. klasē, un arī man ir savs darbs. Tāpēc mēs darām tik, cik varam apvienot ar saviem ikdienas pienākumiem, taču mērķi allaž ir visaugstākie.»
Runājot par trenera zināšanu un iemaņu apgūšanu, Ivars Šmalcs norāda, ka svarīga loma šajā jomā un arī Georga sportiskajā izaugsmē bijusi starptautiskajai sadarbībai: «Lielu atbalstu sniedza vācu treneri, pie kuriem savulaik apguvām metodiku. Kontakti izveidojās sacensībās, kad sākām startēt starptautiski – Georgam tad bija vien kādi septiņi vai astoņi gadi. Es brīvi runāju vācu valodā, ar laiku sadraudzējāmies, un no viņiem arī mācījāmies.»
Ar apņēmību un mērķtiecību
Treniņi notiek sporta klubā «GS Sports», kas reģistrēts Ikšķilē. Klubs sākotnēji dibināts, lai nodrošinātu iespēju Georgam Šmalcam oficiāli startēt sacensībās, taču laika gaitā tas kļuvis par platformu treniņiem un izaugsmei arī citiem izlases sportistiem. Šobrīd klubā trenējas pieci skrituļslalomisti, un sasniegumi ir ievērojami – četri no viņiem startē arī Latvijas izlases sastāvā.
Labākos rezultātus līdz šim sasniedzis tieši Ivara Šmalca dēls Georgs. «2024. gadā viņš kļuva par pasaules junioru čempionu, bet pērn – par Eiropas junioru čempionu,» stāsta Ivars Šmalcs. «Pagājušajā gadā viņš Pasaules kausa posmā Ikšķilē ieguva sudraba medaļu milzu slalomā, kā arī bija piektajā vietā slaloma kopvērtējumā. Šogad Georgs pirmo reizi startēs pieaugušo konkurencē, taču vasaras vidū ies Valsts aizsardzības dienestā, līdz ar to tieši viņam šī sezona būs īsāka, nekā ierasts.»
Ivars Šmalcs uzskata, ka arī ģimenes saikne atstāj pozitīvu iespaidu uz dēla sportisko rezultātu izaugsmi. «Man šķiet, ka tas nāk par labu – mēs daudz laika pavadām kopā gan treniņos, gan sacensībās,» uzsver treneris. «Es neteiktu, ka trenēt savu dēlu ir grūtāk nekā citus audzēkņus. Panākumos liela nozīme ir arī paša sportista raksturam. Georgam piemīt apskaužama mērķtiecība un mīlestība pret savu sporta veidu. Ja viņam nebūtu šīs intereses, arī ģimene tik daudz neiesaistītos. Izaugsmes galvenais dzinulis ir paša vēlme un motivācija.»
Atbalsts un lielākie izaicinājumi
Par sportistu sasniegumiem Ivars Šmalcs saņēmis arī Ogres novada «Gada balvu sportā 2025». Treneris atzīst, ka jau vairākas reizes kopā ar Georgu kāpis uz skatuves līdzīgos pasākumos, un nenoliedz, ka šāda atzinība rada labas sajūtas: «Paldies Ogres novadam, ka atceras un arī atbalsta mūsu sporta attīstību. Ir arī finansiāls pienesums, kas palīdz turpināt darbu un trenēties.»
Tomēr ikdienā netrūkst arī praktisku problēmu. Lielākais izaicinājums esot treniņu vietas. «Mums ir pārāk maz piemērotu nogāžu ar labu asfaltu,» skaidro Ivars Šmalcs. «Centrālās ielas izmantot nevaram, trenējamies šķērsielās. Dažviet būtu laba nogāze, bet segums ir slikts. Šādas nianses ierobežo iespējas. Ir nācies saskarties arī ar iedzīvotāju neizpratni, kas rezultējās pat ar policijas izsaukšanu. Bet policija mūs pazīst – zina, ka esam sportisti un trenējamies.»
Runājot par skrituļslaloma attīstību Latvijā, Ivars Šmalcs norāda uz nepieciešamību pēc lielākas infrastruktūras un aktīvāka klubu darba. Lai klubi varētu strādāt, vajag vairāk vietu, kur trenēties. Viena no šādām vietām ir Lorupes grava Siguldā. Taču kopumā klubiem nereti ir grūti dabūt atļaujas rīkot treniņus, citur bieži vien to neļauj slikts asfalta segums. Viņš uzsver, ka skrituļslaloms ir ļoti atraktīvs, aizraujošs un skatāms sporta veids. Latvijā šobrīd ir apmēram 100 aktīvu sportistu, taču attīstības potenciāls ir daudz lielāks, vien minēto ierobežojumu dēļ masveidība pagaidām nav tik liela, kā gribētos. Treneris ir pārliecināts – ja būtu vairāk piemērotu treniņu vietu, interesentu skaits pieaugtu un sporta veids attīstītos ātrāk.