Kamēr daļa bērnu lielo brīvlaiku pavada pie telefona vai datora ekrāna, citi izvēlas aktīvi kustēties un nodarboties ar sportu. Viens no sporta veidiem, kas bērniem dod spēku un enerģiju, ir bokss. Kā stāsta Gatis Skuja, šogad Ogrē boksa nodarbības nelielā grupiņā turpinās arī vasaras mēnešos. Tajās var iesaistīties gan tie, kuri jau trenējušies iepriekš, gan pilnīgi iesācēji. Treneris uzsver – bokss nav tikai savstarpēja apmaiņa ar sitieniem ringā, bet gan vispusīga fiziskā attīstība, disciplīna un iespēja bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Pēc interešu izglītības sezonas, kas noslēdzās jūnija beigās, treneris par simbolisku samaksu piedāvā nodarbības skolēniem arī jūlijā un augustā. Tajās var piedalīties ikviens, kurš vēlas izmēģināt spēkus boksā. «Treniņš bērniem sniedz lielisku izkustēšanās iespēju, jo kustība viņiem vienmēr ir vajadzīga,» saka Gatis Skuja. «Paralēli viņi var iemācīties kaut ko jaunu, kas agrāk varbūt nav darīts, satikt citus bērnus un vērtīgi pavadīt laiku. Arī vecāki zina, ka bērns nodarbojas ar kaut ko lietderīgu, un paši var veltīt laiku savām lietām.»
Treneris piebilst, ka vasaras nodarbības nav domātas tikai tiem, kuri jau iepriekš trenējušies. Gluži pretēji – tās ir laba iespēja sākt no pašiem pamatiem.
Viens no izplatītākajiem sabiedrībā cirkulējošajiem stereotipiem paredz, ka boksā var trenēties tikai fiziski spēcīgi bērni. Gatis Skuja tam nepiekrīt un skaidro, ka treniņi ir piemēroti ikvienam skolēnam, neatkarīgi no viņa sagatavotības. «Pieņemam arī tos, kuriem nav nekādu priekšzināšanu,» teic treneris. «Katram audzēknim tiek izstrādāti savi vingrinājumi un boksa tehnikas apguve, kas sākas ar pašiem pamatiem. Laika gaitā bērns soli pa solim uzlabo savas prasmes. Uz treniņiem droši var nākt arī fiziski mazāk attīstīti bērni, jo pati darbošanās sekmē attīstību. Katrs vingrinājumus izpilda savā tempā, viņam nav jāsacenšas ar citiem, bet tikai pašam ar sevi.»
Gatis Skuja uzskata, ka bokss ir viens no pieejamākajiem sporta veidiem, vērtējot arī tīri finansiāli. Lai sāktu trenēties, nav nepieciešams dārgs inventārs, bet Ogres novada pašvaldības finansētās interešu izglītības nodarbības mācību gada laikā skolēniem ir bez maksas. Galvenais nosacījums ir pašu bērnu vēlme trenēties.
Nereti vecāki bažījas, ka bokss varētu būt traumatisks sporta veids, tomēr treneris skaidro, ka bērnu nodarbībās nav paredzētas savstarpējas cīņas, bet ir citas prioritātes. «Boksa treniņos galvenais uzdevums ir tehnikas apgūšana, un šajās nodarbībās netiek izpildīti sitieni pa galvu,» akcentē Gatis Skuja. «Sparingi jeb imitētas boksa cīņas notiek tikai atsevišķos gadījumos starp krietni pieredzējušākiem audzēkņiem, un pašlaik tās vispār netiek praktizētas. Mūsu mērķis ir iemācīt pareizu kustību, koordināciju un attīstīt bērnu fiziski.»
Treneris uzsver, ka bokss palīdz ne tikai stiprināt ķermeni, bet arī uzlabot pašsajūtu: «Jebkura kustība izdala laimes hormonus, bet boksā ir arī sava veida emocionālā izlādēšanās – sitieni pa boksa maisu vai treniņu ekipējumu palīdz atbrīvoties no spriedzes. Tāpēc bērni pēc nodarbībām bieži ir priecīgi un apmierināti.»
Septembrī līdz ar jaunā mācību gada sākumu turpināsies interešu izglītības nodarbības trīs vecuma grupās (1.–4. klase, 5.–9. klase, 10.–12. klase). Tāpat tiks veidota atsevišķa grupa skolēniem, kuri vēlēsies nopietnāk gatavoties un startēt boksa sacensībās. Treniņi notiks Ogrē, Meža prospektā 9, kā arī «Arēnā Ogre», bet Ikšķilē – fitnesa klubā «Mūsu Fitness», kas atrodas Kraujas ielā 6. Visa informācija par treniņiem ir pieejama Ogres novada sporta centra mājaslapā www.ogressportacentrs.lv, kur sadaļā «Interešu izglītība» atrodams arī Gata Skujas telefona numurs, pa kuru ar treneri var sazināties ikviens skolēns vai viņa vecāks.