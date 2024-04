Turnīrs noslēdz frisbija āra sezonu

Savdabīga rašanās vēsture





Frisbija pirmsākumi meklējami 19. gadsimta sākumā ASV. Kādā pilsētā maiznīca «Frisbie» cepa pīrāgus un izplatīja tos apkārtējām koledžām. Studenti ātri vien atklāja, ka paplātes, uz kurām tika pasniegti pīrāgi, var lidināt pa gaisu, un pārvērta šo nodarbi par spēli. Tā kā visu paplāšu aizmugurē bija iespiests uzraksts «Frisbie's Pies», jaunā spēle tika nodēvēta par frisbiju. Savukārt plašāku popularitāti frisbijs ieguva 20. gadsimta vidū, kad divi amerikāņu celtnieki izgatavoja pirmo plastikāta disku, kuru mēs pazīstam kā «lidojošo šķīvīti». Tas ir frisbija spēles galvenais rīks. Jau pēc dažiem gadiem Ņūdžersijas studenti sāka spēlēt vienu no arī tagad pasaulē plašāk pazīstamajiem šīs spēles veidiem – «Ultimate» frisbiju. Paralēli eksistē vēl vairākas spēles versijas, piemēram, telpu un pludmales frisbijs, bet Latvijā ilgu laiku visplašāk izplatīts bija tieši sākotnējais šīs spēles veids. Taču pēdējos gados ļoti strauji iemantojusi popularitāti vēl viena no frisbija izaugusi spēle – disku golfs. Ir izveidoti vairāki desmiti disku golfa parku, kur ar to nodarbojas tūkstošiem spēlētāju. Bet pirmoreiz latvieši par frisbiju uzzināja 1996. gadā, kad zviedri ar to iepazīstināja sporta skolotājus, un ogrēnieši bija vieni no pirmajiem Latvijā, kas sāka ar to nodarboties.





Ogrē notiks «Cepures turnīrs»





Tā dēvētie Cepures turnīri notiek regulāri un ir iemantojuši visnotaļ lielu popularitāti. Ogres Frisbija kluba dalībnieks Jēkabs Eglītis teic: «Agrāk mēs organizējām šādu pasākumu Ikšķilē, un ik pa laikam kāds no klubiem kaut ko līdzīgu uztaisa. Kādreiz šāds turnīrs tika rīkots Salaspilī uz Ziemassvētkiem. Iespējams, tagad varbūt dibināsim jaunu tradīciju Ogrē. «Cepures turnīri» atšķiras ar savu formātu, jo uz tiem ierodas nevis spēlei gatavas vienības, bet atsevišķi spēlētāji, kuri uz vietas tiek sadalīti komandās, izlozējot vārdus no cepures. Tāpēc tos arī dēvē par Cepures turnīriem. Tie dod lielisku iespēju izmēģināt šo spēli tiem, kas nav to darījuši. Tāpat šāds formāts ļauj atkal doties laukumā bijušajiem spēlētājiem, kuri beiguši aktīvi sportot. Mums būs «Ultimate» frisbijs, mači notiks 24. septembrī no pulksten 11 līdz pulksten 18 Ogres novada Sporta centra stadionā. Interesentiem dalība bez maksas, bet nepieciešams iepriekš pieteikties vietnē https://ej.uz/cepuri23, lai var laikus sagatavot turnīra formātu. Noteikti līdzi jāņem viens melns un viens balts T krekls. Uzvarētāju komandas dalībnieki tiks apbalvoti ar medaļām.»





Visi aicināti uz nodarbībām





Ogres Frisbija klubs, sākot ar 25. septembri, gaida novada skolēnus uz treniņiem iekštelpās. Nodarbības norisināsies Ogres 1. vidusskolas sporta hallē, un skolēniem par tām nav jāmaksā. Jēkabs Eglītis piebilst: «Frisbiju var sākt spēlēt, sākot no 5. klases, jo jaunākiem bērniem šķīvītis varētu būt pārāk liels. Tomēr, ja kādam ir stipra vēlēšanās, var sameklēt arī mazāku spēles rīku. 27. septembrī būs pirmā sanākšana 5.–9. klašu skolēniem. Treniņus vadīs Linda Gulbe, un turpmāk nodarbības šo klašu grupai notiks katru trešdienu no pulksten 17 līdz 18.20. Savukārt vidusskolēniem un pieaugušajiem frisbija treniņi gaidāmi katru pirmdienu un trešdienu no pulksten 20 līdz 22. Vecuma limita nav – ikviens var spēlēt tik ilgi, kamēr jūtas pietiekami mobils un spēj aktīvi skriet. Frisbijs lieliski noder arī tiem, kuri vēlas veselīgi dzīvot – varu ieteikt to katram.»