Turpinās Ogres Novada Basketbola čempionāts
Šo svētdien, 19.decembrī, Ogres 1.vidusskolā turpināsies Ogres Novada Basketbola čempionāta 3.nedēļas spēles. Gaidāmas četras spraigas cīņas.
Dienas pirmajā spēlē plkst.14:30 tiksies ULRE un Ogres Milži komandas, plkst. 16:00 spēlēs Ella Auto un ISK Dīvas, plkst. 17:30 BSA un Lielvārde, bet dienas noslēdzošajā spēlē plkst.19:00 spēlēs LOS OG3ER un Suntaži komandas.
Atgādinājums skatītājiem, ka spēles drīkst apmeklēt tikai ar derīgu COVID-19 vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu, ievērojot 2 m distanci un lietojot sejas aizsargmasku.
Tiekamies jau svētdien!
Informāciju sagatavoja Elvis Lapiņš, turnīra organizators